انتخاب معبود غیرخدا یعنی هواپرستی

انسان گاهی برای رضایت هواهای نفس خویش است که بت‌پرستی می‌کند، زیرا خدایی را می‌خواهد که به او نگوید چه بکن و چه نکن، بلکه می‌خواهد آزاد باشد و هرگونه که دلش می‌خواهد فسق و فجور کند و مرزی نداشته باشد، خودپرست و بت‌پرست این‌گونه است، زیرا بایدها و نبایدها را خودش معین می‌کند و براساس هواها و خواسته‌های دلش رفتار می‌نماید.

از همین رو خدا می‌فرماید: «افرأیت من اتخذالهه هواه» آیا دیدی کسی را که هوا و خواسته‌های خودش را معبود خود قرار داده است.(1) چنین شخصی تابع هیچ‌کس و هیچ‌ چیزی نیست، بلکه تنها تابع هواها و خواسته‌های نفس خودش است. «واتبع هواه»(2)، «انما یتبعون اهوائهم» (3) چنین شخصی در نهایت سقوط می‌کند. «فتردی» (4)

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1- جاثیه- 23

2- کهف- 28

3- قصص- 50

4- طه- 16