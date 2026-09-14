چگونگی برآورده شدن ۶ حاجت براساس شش خصلت

مردی نزد رسول خدا(ص) آمد و گفت: یا رسول‌الله(ص)! مرا به عملی راهنمایی کنید که به سبب آن:

1- خدا مرا دوست بدارد 2- مردم مرا دوست بدارند 3- دارایی و ثروتم فراوان شود 4- بدنم سالم بماند 5- عمرم طولانی شود 6- خدا مرا با تو محشور کند. حضرت در پاسخ فرمود: این شش حاجت، شش خصلت را می‌طلبد: 1- اگر می‌خواهی خدا تو را دوست بدارد از او بترس و از گناه پرهیز کن 2- اگر می‌خواهی مردم تو را دوست بدارند، به آنها نیکی و خوبی کن و به آنچه در دست آنها است طمع نکن و چشم نینداز 3- اگر می‌خواهی دارایی و ثروتت فراوان شود زکات بده 4- اگر می‌خواهی بدنت سالم بماند فراوان صدقه بده 5- و اگر می‌خواهی عمرت طولانی شود، صله رحم کن 6- و اگر می‌خواهی خدا تو را با من محشور کند سجده را برای خدا طولانی کن.(1)

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1- داستان‌های رسول خدا(ص)، میرخلف‌زاده، ص 27 و 28