فراریدادن بچهها از سیاهچاله گوشی با جادوی بازیهای آپارتمانی
شام خوردنهای در سکوت و چشمهای دوخته شده به صفحه موبایل تصویر تلخ عصرهای امروز ماست. برای پارهکردن این پیله انزوا و بازگرداندن شور زندگی به خانه باید جادوی بازیهای آپارتمانی را یاد
بگیرید.
به گزارش فارس، خانههای کوچک شصتمتری و خستگی مفرط والدینی که برای تأمین معاش در تکاپو هستند گاهی رمقی برای دور هم نشستن باقی نمیگذارد اما ما توانمندی شگرفی برای خلق دوباره صمیمیت داریم و میتوانیم با بازیهای آپارتمانی مرزهای عاطفی اعضای خانه را پیوند بزنیم. چنانکه امام کاظم علیهالسلام در بیانی راهگشا میفرمایند شایسته است که کودک در خردسالی آزادی عمل و جستوخیز داشته باشد تا در بزرگسالی به فردی بردبار و صبور تبدیل شود. (بحارالانوار، ج71، ص346) در تأیید همین حکمت ریشهدار، امروز روانشناسی مدرن نیز به قلم لارنس کوهن در کتاب بازیدرمانی ثابت کرده است که بازی کوتاهترین پل برای ورود به دنیای درونی کودکان و ترمیم تنشهای روانی آنهاست. با اجرای چند گام عملی زیر میتوانید بهسرعت این نشاط را به خانه برگردانید.
پل زدن از دنیای دیجیتال
با رقابتهای سرعتی
نوجوانی که به دوپامین سریع اینستاگرام عادت کرده به یک سرگرمی فکری آرام روی خوش نشان نمیدهد. راهکار هوشمندانه استفاده از سرگرمیهای واسطه با ریتم تند مثل کارتهای سرعتی یا اسم و فامیل با تایمر دهثانیهای است تا آدرنالین خون در یک رقابت واقعی تأمین شود و او ناخودآگاه گوشی را کنار بگذارد.
مدیریت هیجان
با بازیهای آپارتمانی بیسروصدا
فضای کوچک خانهها پرش را محدود کرده اما تحرک را غیرممکن نساخته است. کودکان برای تخلیه انرژی به کشش عضلات نیاز دارند که کاملاً بیسروصدا انجام میشود. طراحی مأموریت غیرممکن با بستن چند نخ ضربدری در راهرو و عبور کودک از میان آنها یا راهرفتن به شکل اسلوموشن تنشهای عصبی را بدون آزار همسایهها تخلیه میکند.
فرزندپروری افقی
برای عصرهای پر از خستگی
این واقعیترین دغدغه شماست که زانویی برای دویدن در پایان روز ندارید. تکنیک فرزندپروری افقی به شما کمک میکند در حالت درازکش همبازی شوید. در بازی بیمارستان شما بیمار بیهوش هستید و کودک پزشک شماست یا میتوانید روی شکم دراز بکشید تا کودک با انگشت روی کمرتان نقاشی بکشد و شما حدس بزنید. شما استراحت میکنید اما فرزندتان توجه کامل دریافت میکند.
سپردن فرمان به نوجوان و خلق داستان
در خانوادههای چندسنی نوجوان نباید احساس کند پرستار کودک خردسال است. هنگام ساختن برج با وسایل خانه نوجوان را طراح نقشه و کودک را مجری قرار دهید تا حس رهبری ارضا شود. همچنین بهجای خریدهای گرانقیمت از بازی کلامی خوشبختانه و متأسفانه استفاده کنید تا با تغییر کلمات یک قصه مشارکتی نیم ساعت تمام خانواده غرق در خنده شوند.
آموزش باختن باوقار
در آزمایشگاه خانه
عمداً باختن والدین اشتباهی مهلک است که باعث فروپاشی روانی کودک با اولین ناکامی در جامعه میشود. خانه امنترین آزمایشگاه برای تجربه شکست است پس تیمکشی کنید تا والد و کودک در یک گروه باشند. خود شما نیز باختن باوقار را در عمل نشان دهید و با خنده از استراتژی عالی فرزندتان تعریف کنید تا این رفتار پخته را کپی کند.
برای ایجاد تغییر از همین امشب بردن گوشی موبایل به سر سفره غذا را برای همیشه ممنوع کنید تا این قاتل خاموش صمیمیت از میان برود. در کنار آن معجزه پانزده دقیقه زمان ویژه را جدی بگیرید و بدون نصیحت فقط فرمان یکی از بازیهای آپارتمانی را به دست فرزندتان بسپارید تا طراوت دوباره به خانه بازگردد.