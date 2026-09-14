فارس پایلوت اجرای طرحهای هوشمندسازی زیستمحیطی کشور میشود
شيراز- خبرنگار كيهان:
حسینعلی امیری، استاندار فارس در جلسه با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن رایزنی برای پیشبرد پروژههای زیرساختی و گردشگری استان، از توافق برای اجرای طرحهای هوشمندسازی و حفاظت از منابع طبیعی فارس به عنوان پایلوت کشوری خبر داد.
امیری در جلسه با شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور که با حضور محمدجواد عسکری، نماینده داراب و زریندشت و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی همراه بود، با بیان اینکه استان فارس علیرغم ظرفیتهای عظیم، با محدودیتهای اعتباری و منابعی در حوزه تجهیزات زیستمحیطی روبهرو است، لزوم تأمین امکانات اطفای حریق برای صیانت از منابع طبیعی استان یادآور شد.
وی با توجه به شرایط خاص استان و کمبود ادوات لازم، از رئیس سازمان حفاظت محیطزیست درخواست کرد تا در صورت موجود بودن تجهیزات در انبارهای سازمان، این اقلام به استان اختصاص یابد و در غیر این صورت، اعتبارات لازم برای تهیه این تجهیزات مورد توجه قرار گیرد تا خللی در خدماترسانی ایجاد نشود.
وی همچنین موضوع احداث سایت اتمی را در استان به عنوان پروژهای حیاتی و سرنوشتساز برای اقتصاد فارس مطرح کرد. امیری با اشاره به اینکه در گذشته مشکلاتی در جانمایی اولیه این پروژه وجود داشت که با پیگیریهای مدیریتی مرتفع و مکان جدیدی تعیین شد، خواستار همکاری سازمان حفاظت محیطزیست برای تسریع در روند اختصاص مقدار اندکی از اراضی این طرح شد تا این پروژه کلان ملی دچار وقفه نشود.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به تصویب سند توسعه گردشگری استان در شورای برنامهریزی و توسعه فارس، این سند را راهبردی الزامآور و واجد احکام مشخص برای ادارهکل حفاظت محیطزیست برشمرد. وی با بیان اینکه اجرای دقیق این تکالیف در مسیر توسعه استان نقشی محوری دارد، بهرهگیری از ظرفیت مشاوران متخصص از سوی سازمان حفاظت محیطزیست را برای شتاببخشی به این فرآیند پیشنهاد داد. استاندار فارس همافزایی حداکثری میان سازمان مرکزی و ادارهکل استانی را برای به سرانجام رساندن این سند گردشگری، ضرورتی اجتنابناپذیر خواند.
در این نشست که با حضور حمید ظهرابی معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان، همت شاهنظری معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیطزیست، غلامرضا غلامی مدیرکل مدیریت بحران استانداری و لیلا تاجگردون مدیرکل حفاظت محیطزیست استان همراه بود، استاندار فارس پیشنهاد کرد که فارس به عنوان پایلوت اجرای طرحهای زیستمحیطی کشور معرفی شود که این پیشنهاد با موافقت شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست همراه شد.
بر اساس این توافق، طرحهای هوشمندسازی، اطفای حریق و توسعه طبیعتگردی در پارک ملی بمو، به عنوان نخستین گامهای اجرائی این طرح ملی در کشور در استان فارس پیادهسازی خواهد شد.