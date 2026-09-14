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کد خبر: ۳۳۸۰۳۳
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
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همزمان با آغاز دومین کنگره شهدای استان آغاز شد

اعزام ۳۰۰ جهادگر به مناطق کمتر برخوردار چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- خبرنگارکیهان:
رزمایش جهادگران فاطمی ۶ همزمان با دومین کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
سردار علی افضلی فرمانده سپاه  قمر  بنی‌هاشم‌(ع) استان با اعلام رمز «یا امیرالمؤمنین‌(ع)»، دستور اعزام ۲۰ گروه جهادی به مناطق کمتر برخوردار استان چهارمحال و بختیاری و شروع رزمایش جهادگران فاطمی ۶ را صادر کرد.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان هم گفت: امروز ۳۰۰ نفر از جهادگران برادر و خواهر در قالب 20 گروه جهادی به نیابت از شهدای والامقام عازم خدمت‌رسانی در مناطق کمتر برخوردار استان شدند.
سرهنگ پاسدار محسن شیرمحمدی افزود: گروه‌های جهادی اعزامی در عرصه‌های پزشکی، دامپزشکی، عمرانی، آموزشی و فرهنگی خدمت‌رسانی می‌کنند.

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