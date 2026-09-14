اعزام ۳۰۰ جهادگر به مناطق کمتر برخوردار چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- خبرنگارکیهان:

رزمایش جهادگران فاطمی ۶ همزمان با دومین کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

سردار علی افضلی فرمانده سپاه قمر بنی‌هاشم‌(ع) استان با اعلام رمز «یا امیرالمؤمنین‌(ع)»، دستور اعزام ۲۰ گروه جهادی به مناطق کمتر برخوردار استان چهارمحال و بختیاری و شروع رزمایش جهادگران فاطمی ۶ را صادر کرد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان هم گفت: امروز ۳۰۰ نفر از جهادگران برادر و خواهر در قالب 20 گروه جهادی به نیابت از شهدای والامقام عازم خدمت‌رسانی در مناطق کمتر برخوردار استان شدند.

سرهنگ پاسدار محسن شیرمحمدی افزود: گروه‌های جهادی اعزامی در عرصه‌های پزشکی، دامپزشکی، عمرانی، آموزشی و فرهنگی خدمت‌رسانی می‌کنند.