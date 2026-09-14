چندین وکیل بینالمللی در ایران و جهان پرونده خونخواهی رهبر شهید و دیگر شهیدان را پیگیری میکنند
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، چندین وکیل برجسته و ممتاز بینالمللی در سطح کشورمان برای پیگیری قضائی پروندههای خونخواهی رهبر شهید حضرت آیتالله خامنهای و برخی از اعضای خانواده شهید معظمله و168دانشآموز در شهر میناب و همچنین 261 دانشآموز در شهرستانهای لارستان و لامرد و دیگر شهیدان که در جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی صهیونیستی علیه ایران به شهادت رسیده بودند، تعیین شدند.
عباس خسروی بابادی که درگفتوگو با خبرنگاران در شهرکرد سخن میگفت بااشاره به اینکه بعضی از وکلای برجسته بینالمللی در کشورهای دیگر نیز برای پیگیرهای پروندههای خونخواهی امام خامنهای رهبر شهید و سایر شهیدان کشورمان رسما اعلام آمادگی کردهاند افزود: این مرکز کلیه مدارک و مستندات جنایات آمریکا و اسرائیل غاصب و جعلی و دیگر همدستانشان در ایران را مستندسازی و ثبت و ارزیابی کرده و در اختیار قوه قضائیه و وکلای برجسته کیفری و حقوقی بینالمللی در کشور و برخی کشورهای دیگر قرار داده است تا آنان با استفاده از طرح دعاوی در دادگاههای بینالمللی بتوانند از خونهای به ناحق ریخته شده این شهیدان والامقام و حق و حقوق ملت بزرگ ایران دفاع کنند.
وی اضافه کرد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه کشور در تهران همچنین از سوی کارشناسان رسمی متخصص این مرکز خسارتهای وارد شده ناشی از جنگهای تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه و تاکنون دشمنان آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران به ادارات دولتی و بخش خصوصی و عمومی و واحدهای مسکونی، تجاری مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها و مراکز درمانی، نیروگاههای برق، آب وگاز، پتروشیمیها و کارخانههای تولیدی و... این کلانشهر را مستندسازی و ثبت و ارزیابی
کردهاند.
خسروی بابادی ادامه داد: از همان روز آغاز جنگ تحمیلی دشمنان ایران و نظام اسلامی تا پایان آن، علیه کشورمان به همت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه کشور در پایتخت و مراکز کارشناسان رسمی دادگستریهای استانها، جنایتها وخسارتهای واردشده، مستندسازی شدهاند.
خسروی بابادی تصریح کرد: در روزهای مواجه با جنگهای مختلف تحمیلی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان با توجه به عملکرد ممتاز و شایسته مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه که منجر به دریافت لوح سپاس برگزیده در حوزه دیپلماسی حقوقی از سوی رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیسجمهوری شد را افتخاری برای خانواده قوه قضائیه برشمرد و با عنایت به مستندسازی و ثبت و ارزیابی خسارات از سوی کارشناسان و ایجاد سامانه نبرد حقوقی پیگیری پروندههای خونخواهی رهبر شهید و دانشآموزان شهید مدرسههای میناب، لارستان و لامرد و استفاده از وکلای بینالملل جهت طرح دعاوی در محاکم بینالملل را نیز از افتخارات و دستاوردهای درخشان دکترحسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توصیف کرد.
خسروی بابادی همچنین توضیح داد: درچهارمحال و بختیاری نیز ۴۰۰ پرونده کارشناسی معاضدتی بررسی آثار جنگ به مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان ارجاع و با همکاری 35 کارشناس متخصص شواهد و مدارک بررسی و گزارش رسمی آنها آماده ارائه به محاکم قضائی شده است.
وی با اشاره به واحدهای صنعتی و مسکونی آسیبدیده درجنگهای تحمیلی افزود: کارخانه فولاد سفیددشت و 300 واحد مسکونی در شهرستان فارسان با برآورد خسارت در حدود 3 همت، برخی از پروندههای کارشناسی شده در این مرکز به شمار میرود.
خسروی بابادی تاکید کرد، انشاءالله دونالد ترامپ رئیسجمهور بیرحم و جنایتکار آمریکا و بیبینتانیاهو رئیس رژیم صهیونی کودککش و همچنین دیگر عوامل خبیث آنان در دادگاههای بینالمللی بیطرف به عنوان جنایتکاران جنگی آغازکننده جنگ تحمیلی علیه ایران که منجر به شهادت رساندن قائد شهید امت و امامت و شماری از فرماندهان و امیران نیروهای مسلح و دانشمندان هستهای و دانشآموزان و کودکان مظلوم و مردم بیدفاع کشورمان شدند محاکمه، محکوم و به سزای اعمال ننگین و ضدبشری خود برسند.