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کد خبر: ۳۳۸۰۳۰
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
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کنگره ملی 2750 شهید با100 غرفه نمایشگاه مشق ایثار در شهرکرد گشایش یافت

شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
دومین کنگره عظیم ملی ۲۷۵۰ شهید در چهارمحال و بختیاری با حضور مقامات مسئول و جمعی از اقشار مختلف مردم‌، خانواده معظم شهیدان‌، جانبازان‌، آزادگان و بسیجیان در مجموعه بزرگ ورزشی شهدای دانش‌آموزی و فرهنگیان شهرکرد افتتاح شد.
در این کنگره عظیم که همزمان نمایشگاهی با عنوان «مشق ایثار» درقالب 100 غرفه گشایش یافت، نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به آیات قرآن کریم، ایثار و فداکاری در راه خدا را از ویژگی‌های مؤمنان برشمرد و گفت: انسان مؤمن باور دارد که خود، خانواده و همه عزیزانش از آنِ خداوند هستند و در نهایت به سوی او بازمی‌گردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی افزود: خداوند برای چنین انسان‌هایی پاداش‌های باشکوه در نظر گرفته و کسانی که از جان خود می‌گذرند و فرزندانشان را در راه خدا تقدیم می‌کنند، مشمول صلوات و رحمت الهی و هدایت پروردگار قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به دیدار با والدین شهید «علی صفری کاجی» در دفتر امام جمعه شهرکرد، از عظمت روحیه و صبر این پدر و مادر شهید تجلیل کرد.
فاطمی با بیان اینکه نمونه این روحیه ایثار را در ملت ایران شاهد بوده‌ایم، به تاریخ پرفراز و نشیب کشور اشاره کرد و گفت: در سوم شهریور ۱۳۲۰ که کشور اشغال شد، نیروهای شوروی از شمال و نیروهای انگلیسی از جنوب وارد ایران شدند، اما همین ملت غیور به برکت خون شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت، به جایگاهی رسید که امروز مقاومت و شجاعت آن در جهان به عنوان الگو شناخته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه شهادت مایه افتخار ملت ایران است، خاطرنشان کرد: روحیه سلحشوری و ایستادگی که اجازه عقب‌نشینی در برابر دشمن را نمی‌دهد، به برکت خون شهدا در جامعه شکل گرفت و امروز در سطح جهان نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در سفر رئیس‌جمهور به هند، شخصیت‌های حاضر ملت ایران را الگویی برای جهانیان در مقاومت و شجاعت دانستند.
در این کنگره فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) چهارمحال و بختیاری نیز گفت: بیش از ۱۰۰ غرفه با موضوعات مختلف برپا شده که بخشی از تاریخ، مبارزات، دستاوردها و نقش مردم استان در عرصه‌های مختلف را به نمایش می‌گذارد.
سردار علی افضلی اظهار داشت: کنگره 2750 شهید به عنایت شهدای والامقام استان چهارمحال و بختیاری و پس از تلاش‌های چندساله مجموعه‌های مختلف در استان آغاز به کار کرده است.
افضلی با اشاره به مشارکت شهرستان‌های مختلف استان در برپایی غرفه‌ها گفت: اقشار مختلف مردم و شهرستان‌ها در این مجموعه حضور دارند و دستاوردها و ظرفیت‌های خود را در قالب غرفه‌های مختلف به بازدیدکنندگان ارائه می‌کنند.
وی از اجرای نمایش میدانی «مهتاب و مین و من» پس از نماز مغرب و عشا خبر داد و گفت: این اثر نمایشی حاصل تلاش هنرمندان استان است و بخش‌هایی از تاریخ و رشادت‌های مردم چهارمحال و بختیاری را روایت می‌کند.
افضلی با تأکید بر ضرورت حضور نسل جوان در برنامه‌های کنگره شهدا افزود: این نمایش و سایر برنامه‌های فرهنگی کنگره، بخش‌هایی از تاریخ استان را بر اساس اسناد و روایت‌های تاریخی به تصویر می‌کشد و فرصت مناسبی برای آشنایی نسل جوان با پیشینه و ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری است
کنگره ملی بزرگداشت ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری تا ۳۰ شهریور در مجموعه ورزشی شهدای دانش‌آموز شهرکرد از ساعت ۱۶ با اجرای برنامه‌های متنوع، نمایشگاه مشق ایثار‌، اجرای نمایش میدانی و... میزبان علاقه‌مندان است

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