مشهد- خبرنگار کیهان:

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: فعالان صنایع و بخش خصوصی که نیروی کار معلول در اختیار دارند، برای دریافت امتیازات ویژه به شعب این سازمان مراجعه کنند.

به گزارش ایرنا، سید جواد حسینی در جلسه شورای اداری سبزوار، افزود: صنایعی که نیروی معلول استخدام کنند، نیمی از حقوق آنها را سازمان بهزیستی پرداخت خواهد کرد ضمن آنکه هر واحد فعال اقتصادی که ۲۰ معلول استخدام کند از ۱۰۰ میلیارد ریال وام چهار درصد بهره‌مند می‌شود.

وی با بیان این‌که معلولان نیروهای کم‌توقع با بازدهی بسیار هستند ادامه داد: فعالان اقتصادی، باز هم می‌توانند با استناد به این قانون نیروی معلول جذب کنند و سازمان بهزیستی در این خصوص کمبود بودجه‌ ندارد.

رئیس سازمان بهزیستی اظهار کرد: برای مددجویان سخت اشتغال تحت پوشش این نهاد، موضوع طرح نیروگاه خورشیدی پیگیری و زمینه اجرای آن فراهم شده که این اقدام گامی در راستای کسب درآمد پایدار این معلولان است.

حسینی افزود: در هر نقطه از کشور از جمله شهرستان سبزوار با احداث نیروگاه خورشیدی از محل تحصیلات اشتغال معلولان، درآمد حاصل شده به معلول اختصاص می‌یابد و با این طرح حتی معلولانی که در بستر هستند، دارای درآمد پایدار خواهند شد.

وی عنوان کرد: در نظام اداری کشور سه اصل تمامیت، کیفیت و عادلانه‌سازی خدمات مورد توجه قرار گرفته است که برای تحقق این اصول ۱۳چرخش تحول‌آفرین در سازمان بهزیستی طراحی شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: از دستاوردهای این چرخش تحول‌آفرین، توانمندسازی و فرصت‌آفرینی مددجویان بوده است چنان که طی ۲ سال ۱۷۱ هزار فرصت شغلی برای این قشر ایجاد شده است.

حسینی افزود: در حوزه مسکن خانوارهای دارای ۲ معلول نیز احداث هشت هزار واحد مسکونی با همیاری وزارت راه و شهرسازی و نهادهای مرتبط آغاز شده است.

وی گفت: یکی از چالش‌های پیش روی کشور ابربحران سالمندی با پیامدهای مختلف آن است که مسئولان ما در این زمینه هوشیاری لازم را ندارند این بحران اجتماعی آرام، آرام منشأ بسیاری از بحران‌ها خواهد شد و اگر پیشگیری نکنیم عوارض جبران‌ناپذیری به دنبال دارد.