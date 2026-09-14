تظاهرات ضد دولتی در 8 استان سوریه؛ معترضان خیابانها را بستند
سرویس خارجی-
بحران اقتصادی در سوریه تحت حاکمیت رژیم جولانی، با وجود لغو تحریمها از سوی آمریکا و اروپا، این کشور اشغالشده را به صحنه شورشهای خیابانی کشانده است.
رژیم جولانی که با ریشههای کاملاً آشکار و انکارناپذیر تروریستی خود بر سوریه تسلط داده شده است، حتی پس از برداشتهشدن کامل تحریمهای بینالمللی و در اختیار آمریکا، اسرائیل و ترکیه گذاشتن این سرزمین، هنوز از بحران اقتصادی میسوزد! این ساختار که از ابتدا نه برای ساختن و آبادانی، بلکه برای نابودی، تفرقه و ویرانگری به وجود آمده، اکنون با ناکارآمدی ساختاری و بیکفایتی آشکار در مدیریت سادهترین امور اقتصادی و معیشتی، مردم را به ستوه آورده و نشان داده که توان برپایی هیچگونه نظم پایدار و توسعه واقعی را ندارد. آمریکا نیز با لغو تحریمهای خود و حمایت از این رژیم، عملاً راه را برای تثبیت چنین موجود بیکفایتی هموار کرده، اما حتی این گشایشهای به ظاهر خارجی هم نتوانسته ناتوانی ذاتی این مهره دستنشانده و دارودستهاش را جبران کند و تنها عمق وابستگی و بیریشگی آنها را بیشتر نمایان ساخته است.
تظاهرات فراگیر در سوریه
اعتراضها به افزایش شدید قیمت سوخت در سوریه، یکشنبهشب گسترش یافت و معترضان بزرگراه حلب-دمشق را مسدود کردهاند. به گزارش مهر به نقل از المیادین، اعتراضات مردمی در سوریه علیه افزایش قیمت سوخت در این کشور هشت شهر و استان را در برگرفته و نگرانیها را درخصوص افزایش شدید قیمت حملونقل، موادغذایی و کالا تشدید کرده است. براساس این گزارش، معترضان سوری در حلب، ادلب، حماه، ریف دمشق، درعا، رقه، دیرالزور و حسکه با برگزاری تظاهرات و آتشزدن لاستیک خودروها و بستن مسیرهای اصلی و بینالمللی خشم خود را نسبت به عملکرد رژیم دستنشانده جولانی نشان دادند. تعدادی از نمایندگان پارلمان سوریه نیز با امضای یک درخواست مشترک، خواهان برگزاری نشست فوری با محمد البشیر، وزیر انرژی این کشور، شدند. پیشتر وزارت انرژی سوریه اعلام کرد که افزایش قیمت سوخت در این کشور بهدلیل افزایش استثنایی هزینه جهانی تأمین این محصولات، همزمان با تعطیلی پالایشگاه بانیاس بهدلیل تعمیرات بوده است. بازار سوریه تحت تأثیر افزایش جهانی هزینه تأمین بنزین، گازوئیل و نفتکوره قرار گرفته است، آنهم در زمانی که پالایشگاه بانیاس به مدت تقریباً دو ماه در حال تعطیلی کامل تعمیرات است و این امر نیاز به واردات فرآوردههای نفتی را بهطور موقت افزایش میدهد. عصر دیروز خبر رسید که معترضان سوری در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی، محاصره گذرگاههای مرزی و میادین نفتی را آغاز کردند.
۲۰ مورد تجاوز و یورش در 24ساعت
از آنسو به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از المسیره، منابع سوری اعلام کردند: «نظامیان اشغالگر اسرائیلی حملات خود به شهرها و اقدامات تجاوزکارانه خود علیه شهروندان سوری را تشدید کردهاند.» بنابر اعلام این منابع، در ۲۴ساعت گذشته حدأقل ۲۰ مورد تجاوز و یورش دشمن صهیونیستی در قنیطره و درعا واقع در جنوب سوریه و نیز حومه دمشق ثبت شده است که شامل حملات زمینی، ایجاد ایستهای بازرسی، گلولهباران، بازداشت تعدادی از شهروندان سوری بوده است. گشتزنی نظامیان رژیم صهیونیستی در منازل حومه دمشق و مناطقی از قنیطره و ربودن غیرنظامیان از دیگر اقدامات تجاوزکارانه نیروهای اسرائیلی بوده است. همچنین تلویزیون الاخباریه سوریه گزارش داد که نیروی صهیونیستی که در تلاحمر پیشروی و مستقر شد، شامل سه تانک، ۱۲ خودروی نظامی و بیش از ۱۰ نفربر زرهی بوده است. تمام این جنایات و اشغالگریها جلوی چشمان رژیم جولانی انجام میشود!
صهیونیستها در مسیر دمشق!
همچنین منابع آگاه سوری هشدار دادهاند که رژیم اسرائیل با تثبیت حضور نظامی خود در جنوب سوریه، ایجاد پایگاههای دائمی، گسترش زیرساختهای نظامی و انجام عملیاتهای مکرر در مناطق قنیطره و درعا، در حال فراهمکردن مقدمات گسترش تدریجی اشغالگری به سمت دمشق است. به گفته این منابع، دامنه حملات رژیم اسرائیل طی هفتههای اخیر از جنوب سوریه فراتر رفته و به بیتجن در حومه غربی دمشق رسیده است، منطقهای که تنها بین ۱۸ اوت تا ۱۲ سپتامبر (۲۷ مرداد تا ۲۱ شهریور) حدود ۱۱ بار هدف حمله قرار گرفته و حتی شاهد نفوذ زمینی نیروهای صهیونیستی بوده است. همزمان، تلآویو با تفتیش مناطق، ربایش شهروندان، جمعآوری اطلاعات درباره انبارهای احتمالی سلاح و تلاش برای جذب جاسوس، بهدنبال افزایش کنترل امنیتی خود بر جنوب سوریه است. این روند در حالی ادامه دارد که رژیم جولانی به توافق امنیتی و کانالهای تفاهم با رژیم اسرائیل و آمریکا امید بسته است؛ اما به گفته منابع سوری، گزارش رسانههای عبری و اظهارات برخی افسران ذخیره ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل نشان میدهد که در داخل این رژیم حتی بحث گسترش عملیات به عمق خاک سوریه و پیشروی به سمت دمشق نیز مطرح شده است.
گفتنی است، یکی از تبعات آشکار و مستندشده ناکارآمدی رژیم دستنشانده جولانی، این است که از زمان مسلطکردن این گروه بر سوریه در اواخر ۲۰۲۴، این کشور عملاً به میدان تاختوتاز و جولان آزاد رژیم آپارتاید اسرائیل تبدیل شده است؛ بهطوری که ارتش این رژیم صدها حمله هوایی، دهها نفوذ زمینی عمیق به استانهای قنیطره، درعا و حومه دمشق، ایجاد پایگاهها و پاسگاههای جدید نظامی، و نقض مکرر توافقنامه ۱۹۷۴ را بدون مواجهه جدی انجام داده و حتی مناطق استراتژیکی مانند ارتفاعات جبلالشیخ را تحت کنترل خود درآورده است. این وضعیت صرفاً به حملات هوائی محدود نمانده است. گزارشهای سازمان ملل از ورود نیروهای صهیونیستی به منطقه حائل تحت نظارت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، ایجاد مواضع و زیرساختهای نظامی جدید و گسترش حضور نظامی رژیم اسرائیل در مناطق پیرامون قنیطره و جبلالشیخ حکایت دارد. براساس گزارش سازمان ملل، توافق جداسازی نیروهای سال ۱۹۷۴ صراحتاً منطقه حائل را از حضور نیروهای نظامی دوطرف منع میکند؛ بااینحال، رژیم صهیونیستی پس از سقوط دمشق، حضور خود را در این منطقه تثبیت کرد و حتی مقامهای صهیونیست از تداوم حضور در قله جبلالشیخ و منطقه امنیتی برای مدتی نامحدود سخن گفتند.