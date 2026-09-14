معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد در حال حاضر اروپا تقریباً به مهم‌ترین مانع بر سر راه صلح در اوکراین تبدیل شده است.

از زمان بازگشت ترامپ به کاخ‌سفید اتحادیه اروپا با حمایت کامل نظامی از اوکراین به مهم‌ترین حامی نظامی کی‌یف در این جنگ تبدیل شده است. حتی برخی گزارش‌ها حاکی است اروپایی‌ها به فکر ارسال نیروی نظامی به اوکراین هم هستند که این مسئله با واکنش شدید روسیه مواجه شد و مقامات این کشور تهدید کردند حضور نیروهای نظامی اروپا را تحمل نخواهند کرد. معاون وزیر خارجه روسیه هم طی اظهاراتی اروپا را مانع اصلی پایان جنگ در اوکراین اعلام کرد. به گزارش تسنیم، «میخائیل گالوزین»، در مصاحبه با روزنامه «ایزوستیا»، چاپ مسکو، اعلام کرد که اروپایی‌ها خواهان حضور بر سر میز مذاکرات هستند تا هنگام تعیین شرایط توافق‌های صلح آینده، شرایط را به نفع کی‌یف تغییر دهند. به گفته این دیپلمات روس، اروپا اساساً حتی اندیشه یافتن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای بحران اوکراین را نمی‌پذیرد و هدف آن تنها حفظ رژیم روس‌هراس، نئونازی و تهاجمی در کی‌یف است.

گالوزین تأکید کرد که در حال حاضر اروپا تقریباً به مهم‌ترین مانع بر سر راه صلح در اوکراین تبدیل شده‌، همچنان از هدف وارد کردن شکست راهبردی به روسیه با استفاده از اوکراینی‌ها عقب‌نشینی نکرده و عملاً به پشت جبهه کی‌یف تبدیل شده است. او افزود: «کی‌یف با هر آنچه لازم دارد تأمین می‌شود: از تسلیحات، از جمله پهپادهای دوربرد و موشک‌ها گرفته تا اطلاعات شناسایی و کمک در هدف‌گیری تسلیحات علیه اهداف در عمق خاک روسیه.» معاون وزیر خارجه روسیه افزود، آنها همچنان به تقویت نظامی دولت اوکراین ادامه می‌دهند. براساس داده‌های کمیسیون اروپا، حمایت اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن از اوکراین از سال 2022 تاکنون از 220 میلیارد یورو فراتر رفته که بیش از 88.7 میلیارد یورو از آن به نیازهای نظامی اختصاص یافته است. ضمن اینکه کمیسیون اروپا به‌تازگی بسته جدیدی به ارزش 6.1 میلیارد یورو برای کمک به کی‌یف تصویب کرده که برای خرید سامانه‌های پدافند هوائی و دیگر تسلیحات اختصاص خواهد یافت.

پیشی گرفتن روسیه در تسلیحات نظامی

خبر دیگر اینکه روزنامه «وال‌استریت‌ژورنال» گزارش داده است که روسیه در تولید تسلیحات نظامی نسبتاً ارزان‌قیمت و فناورانه به جایگاه پیشتازی دست یافته و در این زمینه هم از اوکراین و هم از آمریکا پیشی گرفته است. به نوشته این نشریه آمریکایی، روسیه نسل جدیدی از تسلیحات دارای فناوری روز در اختیار دارد که از جمله آنها می‌توان به موشک‌های کروز کوچک «باندرول» و پهپادهای «گران» اشاره کرد و به‌کارگیری این تسلیحات توسط ارتش روسیه، یادآوری مرگباری از این واقعیت هستند که مسکو هم منابع و هم زنجیره‌های تأمین لازم برای مقابله با تهدیدهای جدید نظامی را در اختیار دارد. این تسلیحات جدید همچنین به تجهیزات الکترونیکی پیشرفته‌ای مجهز شده‌اند که «امکان شناسایی دقیق اهداف و جلوگیری از رهگیری» را فراهم می‌کند.در این گزارش آمده است که تسلیحات جدید و نسبتاً ارزان‌قیمت روسیه نشان می‌دهند نیروهای مسلح این کشور همچنان توانایی خود برای مقابله با انواع تسلیحات نظامی غربی را به خوبی حفظ کرده‌اند. به نوشته این روزنامه، مسکو به لطف مدرنیزه‌سازی صنایع نظامی خود و آغاز سریع تولید انبوه توانسته است تا از رقبای خود پیشی بگیرد. وال‌استریت‌ژورنال اشاره کرده که پهپادهای تهاجمی ارتقاءیافته روسیه «برای آمریکا و متحدانش دردسرساز شده‌اند» و شرکت‌های غربی که پیش‌تر برای پهپادهای ملخی موشک‌های رهگیر طراحی می‌کردند، اکنون تلاش می‌کنند نمونه‌های جدید و پرسرعت‌تری تولید کنند. این روزنامه در پایان می‌نویسد، این در حالی است که اوکراین با کمبود منابع تولیدی و امکانات لازم برای برنامه‌ریزی بلندمدت مواجه است، در حالی که آمریکا و متحدانش در ناتو نیز در افزایش تولید تسلیحات حیاتی مانند موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت با مشکلاتی روبه‌رو هستند. کشورهای غربی همچنین در تسریع روند انتقال نوآوری‌ها به مرحله تولید انبوه با مشکل مواجه‌اند.