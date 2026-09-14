حملات سنگین یمن به پایگاههای نظامی سعودی آلسعود در تنگنای بیسابقه گرفتار شد
سرویس خارجی-
حملات موشکی و پهپادی یمن به عمق خاک سعودی و پیشروی نیروهای یمنی در مناطق مشرف به بابالمندب، بنبست تازهای را برای محمد بنسلمان رقم زده است؛ وضعیتی که به اذعان رسانههای اسرائیلی، ریاض را برای خروج از این مخمصه محتاج کمک واشنگتن و متحدان منطقهای کرده است.
روزنامه عبری «یسرائیل هیوم» با استناد به منابع دیپلماتیک منطقهای گزارش داد که محمد بنسلمان، ولیعهد رژیم سعودی، در پی شکستهای سنگین نیروهای وابسته به ریاض در یمن، خود را در موقعیتی تقریباً بیسابقه یافته است. سه مسیر اصلی صادرات نفت این کشور- تنگه هرمز در شرق، بابالمندب در جنوب و مسیر زمینی منتهی به دریای سرخ- همزمان با تهدید مواجه شدهاند. این روزنامه تصریح کرد که ریاض از کشورهای حوزه خلیجفارس و مصر بهطور مستقیم و از رژیم اسرائیل بهصورت غیرمستقیم و از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) درخواست کمک اطلاعاتی و پشتیبانی کرده تا از پیشروی نیروهای مسلح یمن در بابالمندب جلوگیری کند. تحلیلگر نظامی این روزنامه هشدار داد که تسلط یمنیها بر این تنگه نهتنها به تجارت دریایی جهانی آسیب میزند، بلکه جایگاه منطقهای ایران را تقویت میکند و تلآویو باید خود را برای احتمال ازسرگیری درگیری با نیروهای مسلح یمن آماده کند. به هر حال تمام این یارکِشیها به جایی نرسید، اما انقلابیون یمن به بابالمندب رسیدند!
آمریکاییها به داد بنسلمان رسیدند؟!
منابع سعودی اعلام کردند که برد کوپر، فرمانده سنتکام، روز دوشنبه در جده با محمد بنسلمان دیدار کرده است. خبرگزاری رسمی واس گزارش داد که در این ملاقات روابط دوجانبه عربستان و آمریکا و آخرین تحولات منطقه بررسی شد، اما از جزئیات بیشتری سخن نگفت. این دیدار در شرایطی انجام شد که نیروهای وابسته به ریاض در یمن متحمل شکستهای سنگین شدهاند و درخواست عربستان برای حمایت نظامی مستقیم از واشنگتن با مخالفت دونالد ترامپ روبهرو شده است. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل نیز پیشتر اعلام کرده بود که ترامپ با انجام حملات مستقیم علیه انصارالله مخالفت کرده و دست رد بر سینه ریاض زده است. به نظر میرسد این ملاقات با هدف بررسی راههای خروج بنسلمان از مخمصهای است که فروپاشی مزدوران سعودی در یمن برای او ایجاد کرده است، اما به نظر نمیرسد که از آمریکایی که پیشتر از دست همین انقلابیون یمنی فرار کرده چیزی به سعودیِ بحرانزده برسد. در چنین شرایطی، برخی از تحلیلگران باور دارند اگر ریاض با خسارات مادی و آسیب به صادرات نفت خود روبهرو شود، ممکن است به سمت همگرایی با ایران یا تقویت اتحاد با کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان و قطر حرکت کند، حرکتی که رسانههای اسرائیلی آن را نه نزدیکی سیاسی به تهران، بلکه جستوجوی راه خروج از فشارهای موجود توصیف کردهاند. باید توجه داشت که در پی حملات جدید روز یکشنبه به عربستان و کشتیها در منطقه خلیجفارس، قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه بیش از سه دلار افزایش یافت. معاملات آتی نفت خام برنت با ۳.۶۲ دلار افزایش به ۱۰۸.۲۳ دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدیت با ۳.۱۵ دلار افزایش به ۱۰۳.۲۰ دلار رسید. این افزایش در حالی رخ میدهد که گزارشهای پیشین از هزینههای سنگین ناشی از تنشهای منطقهای برای مصرفکنندگان آمریکایی سخن گفته بودند. به گفته برخی از ناظران، این یعنی باخت همزمان آمریکا و متحدانش.
در این میان، آنطور که الجزیره نوشته است، منابع آگاه به رویترز گفتهاند تعمیرات خط لوله شرق-غرب عربستان
(East-West Pipeline) ممکن است ۵ تا ۶ هفته طول بکشد. برخی از منابع نیز میگویند صادرات نفت عربستان با بحران روبهرو شده و ذخایر صادراتی ریاض فقط برای ۵ تا ۷ روز کافی است.
خروج بابالمندب از چنگ متجاوزان
نیروهای مسلح یمن در روزهای اخیر با عقبراندن شبهنظامیان وابسته به عربستان و امارات، کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» را به دست گرفتند و شماری از جزایر استراتژیک را نیز از دست نیروهای مورد حمایت آمریکا بازپس گرفتند. این اقدامات کنترل ارتش یمن بر تنگه مهم بابالمندب را بهعنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان بهشدت افزایش داد. دیروز خبر رسید که رزمندگان یمنیها همچنین منطقه مهم و ساحلی «کهبوب» را که مشرف به بابالمندب است، از دست شبهنظامیان وابسته به عربستان آزاد کردند. شبکه المسیره گزارش داد که در این عملیات چهار فرمانده ائتلاف به رهبری عربستان کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند که در میان آنان فرمانده گردان، فرمانده گروهان و رؤسای ستاد تیپ چهارم، لشکر اول و گردان دوم حضور داشتند. این پیشرویها خسارات سنگینی به ساختار نیروهای نیابتی ریاض وارد کرده و به فروپاشی بیشتر صفوف آنان انجامیده است.
پایگاههای سعودی زیر ضرب
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که در پاسخ به بیش از ۳۰۰ حمله هوائی عربستان طی پنج روز گذشته با جنگندههای اف-۱۵ و تایفون که از پایگاههای خمیس مشیط و الطائف به پرواز درآمده بودند، نیروهای یمنی عملیات نظامی گستردهای علیه پایگاه هوائی ملک خالد در خمیس مشیط انجام دادند. در این عملیات دهها موشک بالستیک و پهپاد آشیانههای جنگندهها، رادارها، انبارهای ذخیره و سایر اهداف نظامی را هدف قرار دادند و به گفته سریع، اصابتها دقیق و خسارتها گسترده بود. منابع خبری از شنیدهشدن صدای انفجار در خمیس مشیط و أبها خبر دادند و شبکه الغدیر نیز از هدف قرار گرفتن یک تأسیسات نفتی در جازان گزارش کرد. سریع تأکید کرد که عملیات در عمق خاک عربستان تا پایان تجاوزها ادامه خواهد داشت و هر تجاوز جدید با پاسخی گستردهتر روبهرو میشود؛ معادله «محاصره در برابر محاصره و تنش در برابر تنش» همچنان پابرجاست.
سعودیها اماراتیها را کشتند
همچنین رسانههای یمن گزارش دادند که جنگندههای ارتش عربستان در نزدیکی شهر ساحلی کهبوب در بابالمندب، نیروهای مورد حمایت امارات را هدف قرار دادند. در این حمله هوائی که به اشتباه انجام شد، پنج وسیله نقلیه و یک نفربر زرهی منهدم و سرنشینان آنها کشته شدند. حسابهای کاربری وابسته به نیروهای تحت حمایت امارات رسماً اعلام کردند که تعدادی از نیروهایشان در هفت حمله هوائی اشتباه سعودی در این منطقه جانباختند. این حادثه نشاندهنده عمق اختلافات و بیاعتمادی در میان نیروهای ائتلاف متجاوز است که سالها با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم یمن جنگیدهاند و اکنون در میدان نبرد، خود قربانی «خطاهای» یکدیگر میشوند.
تونس به حمایت از مقاومت یمن برخاست
خبر دیگر نیز آنکه فعالان تونسی، به دعوت شبکه مخالف عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی، در پایتخت این کشور تظاهرات کردند تا در پیروزی مردم یمن در برابر تجاوز مداوم عربستان سهیم باشند. تظاهرکنندگان پرچمهای یمن، ایران، فلسطین و حزبالله را برافراشتند و شعارهایی در حمایت از جبهههای مقاومت سر دادند. آنان تأکید کردند که جهان این روزها شاهد پیروزی راهبردی استثنایی مردم یمن در مواجهه با تجاوز و محاصره است؛ پیروزیای که نشان میدهد معادلات قدرت در منطقه در حال تغییر است و رژیمهایی که سالها با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی بر مردم منطقه ستم روا داشتهاند، اکنون در تنگنای میدانی و دیپلماتیک گرفتار شدهاند.