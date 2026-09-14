در جلوه‌ای تازه از گسترش اسلام‌هراسی در اروپا معلم مسلمان بلژیکی تنها به‌دلیل محجبه‌بودن از مدرسه اخراج شد.

لیبرالیسم در تئوری بر آزادی و حقوق برابر همه ابناءبشر در سرتاسر جهان فارغ از رنگ و نژاد و زبان و مذهب تأکید دارد ولی این آزادی ادعایی تنها در تئوری است و در عرصه عمل پیاده‌کردن این ایده از سوی دولت‌های لیبرال غربی در اروپا و آمریکا با تناقض‌های زیادی مواجه می‌شود. از مهم‌ترین انتقادات مارکیست‌های اولیه به دولت‌های لیبرال نیز این بود که این اقتصاد است که تعیین‌کننده روندهای سیاسی و فرهنگی است و در پس پرده، این ابرسرمایه‌داران و الیگارش‌ها هستند که تعیین می‌کنند روندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چه سمت‌وسویی پیدا کند و این، آنها هستند که مرزهای آزادی و آزادی بیان و عقیده را تعیین می‌کنند. این، آنها هستند که دستور می‌دهند که زن مسلمان محجبه حق ندارد در مدارس بلژیک با حجاب تدریس کند و باید اخراج شود و در این مورد ابداً اشکالی ندارد که قانون آزادی بیان و عقیده و پوشش در اروپا زیر پاگذاشته شود!

رسانه‌های بلژیکی درباره اخراج این معلم نوشته‌اند «خدیجه اماجود» معلم استان «فلاندر شرقی» بلژیک به‌دلیل داشتن حجاب از کار اخراج شده است. به ادعای مقامات بلژیکی، اصرار «خدیجه اماجود» بر حجاب و مخالفت با ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی در مدارس، دلیل اخراج او بوده است. به گزارش شبکه رادیو-تلویزیونی VRT بلژیک، «اماجود» از سال ۲۰۲۲ در یک مدرسه ویژه دانش‌آموزان با نیازهای خاص در شهر «آسنِده» تدریس می‌کرد و از همان ابتدای آغاز به کارش، با حجاب (روسری) در کلاس حاضر می‌شد. به روایت این رسانه، پس از آنکه «اماجود» گفت که حاضر نیست حجاب خود را بردارد، بی‌مقدمه اخراج شد!

به گزارش فارس، او در مصاحبه با یک رسانه محلی در بلژیک این پرسش را مطرح کرد که کارفرما تا چه حد مجاز است آزادی‌های شخصی یک معلم را محدود کند و تفسیر مقامات استان فلاندر شرقی از مفهوم بی‌طرفی را «صرفاً سیاسی» توصیف کرد. «اماجود» گفت: «در واقع، هیچ‌کس بی‌طرف نیست. هر معلمی با باورها و اعتقادات شخصی خود در برابر کلاس قرار می‌گیرد». ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی و سیاسی از آغاز سال تحصیلی جاری در تمامی مدارس تحت مدیریت استان فلاندر شرقی به اجرا درآمده است. مقامات بلژیک در دفاع از اخراج معلم مسلمان گفتند که او «ملزم به اجرای مقررات بوده است.» براساس مقرراتی که از آغاز سال تحصیلی جاری در بلژیک اجرا شده، استفاده از نمادها، نشان‌ها یا پوششی که بیانگر باورهای سیاسی یا مذهبی باشد، برای معلمان و دانش‌آموزان مدارس استانی ممنوع است. شورای دولتی بلژیک نیز در ماه می(اردیبهشت) شکایت شش دانش‌آموز و چند سازمان علیه این مقررات را رد کرده بود.

رسانه‌های بلژیکی هفته گذشته هم گزارش دادند، مسجد «توفیق» در استان «آنتورپ» این کشور هدف حمله و تخریب قرار گرفته است؛ اقدامی که جامعه مسلمانان این کشور آن را نمونه‌ای آشکار از نفرت علیه مسلمانان دانست. به گزارش ابنا به نقل از رسانه دولتی بلژیک VRT، یک مسجد در شمال بلژیک هدف حمله و تخریب قرار گرفت و مهاجمان با کشیدن صلیب شکسته نازی‌ها و پیام‌های نفرت‌آمیز بر در و پنجره‌های آن، اقدام به تخریب این مکان عبادی کردند. همچنین مقابل ورودی مسجد فضولات سگ ریخته شد. این حادثه در مسجد توفیق در شهر «شل» در استان آنتورپ رخ داد و اعضای هیئت‌مدیره مسجد صبح روز جمعه متوجه آثار تخریب شدند.