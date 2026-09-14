سرویس خارجی-

نشریه آمریکایی در گزارشی خواندنی از تهی‌شدن ظرفیت کارشناسی نهادهای اطلاعاتی توسط ترامپ و «پیت هگزت» وزیر جنگ این کشور به عنوان یکی از دلایل زمینگیر شدن ارتش آمریکا مقابل ایران یاد کرده است.

حدود 7 ماه پس از جنگ آمریکا علیه ایران، کارشناسان همچنان به دنبال پاسخ این سؤال‌ها هستند که «چرا آمریکا مقابل ایران شکست خورد؟»‌، «چرا آمریکا با وجود قدرت نظامی گسترده‌ای که داشت نتوانست اهداف راهبردی و اعلامی خود را در این جنگ محقق کند؟»، «ایران چطور می‌تواند همچنان مقاومت کند؟»، «جمهوری اسلامی ایران چرا همچنان پابرجاست؟» و... این بالاخره اینکه «چرا آمریکا همچنان قادر به باز کردن قفل ایران بر روی تنگه هرمز نیست؟»

به نوشته «وال‌استریت‌ژورنال» یکی از پاسخ‌هایی که می‌توان به این سؤالات داد، برآورد نادرست از ظرفیت مقاومت ایران بود. برنامه‌ریزان آمریکایی ظاهراً انتظار داشتند برتری عظیم هوایی، دریایی و اطلاعاتی آمریکا بتواند در مدت کوتاهی توان نظامی و اراده سیاسی تهران را درهم بشکند. اما ساختار نظامی ایران بر پراکندگی، استحکام زیرزمینی، موشک‌های بالستیک، پهپادها و توان بازسازی سریع متکی است. حتی پس از حملات گسترده، ایران توانست تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی از سر بگیرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد نابودی کامل چنین ظرفیتی با حملات هوائی بسیار دشوار است.

به نوشته آسوشیتدپرس، عامل مهم دیگر شکست آمریکا در جنگ، فرسایش ظرفیت کارشناسی و نهادی دولت آمریکا بود. طی نزدیک به دو سالی که از دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ می‌گذرد بخشی از ساختار تخصصی سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا با خروج یا اخراج نیروهای باتجربه تضعیف شده است. در وزارت خارجه، ده‌ها پست در حوزه خاورمیانه حذف شده و برخی سمت‌های کلیدی بدون صاحب باقی مانده است؛ هم‌زمان، پنتاگون نیز با تغییرات گسترده در سطوح عالی فرماندهی و خروج یا اخراج شماری از مقام‌های ارشد نظامی مواجه شده است. گزارش‌ها از خلأ رهبری، کاهش ظرفیت تسلیحاتی و آشفتگی نهادی در وزارت جنگ آمریکا نیز حکایت دارن.

کالبدشکافی یک فاجعه

نشریه آمریکایی «فارن‌پالیسی» نیز در گزارشی تحلیلی به کالبدشکافی ابعاد فاجعه‌بار جنگ هفت‌ماهه آمریکا علیه ایران پرداخته است؛ نبردی که روزانه تا یک میلیارد دلار هزینه روی دست واشنگتن می‌گذارد و به نوشته این نشریه، حاصل نابودی ساختارهای کارشناسی توسط ترامپ است. در این گزارش آمده است: سه موج پاکسازی در شورای امنیت ملی آمریکا باعث شد تعداد کارشناسان سیاست‌گذاری این شورا به کمتر از 50 نفر برسد که این پایین‌ترین سطح از دوران آیزنهاور محسوب می‌شود. همزمان، نشست‌های منظم میان نهادهای مختلف دولت برای هماهنگی سیاست خارجی نیز متوقف شد. به نوشته فارن‌پالیسی ترامپ پس از آغاز جنگ اذعان کرد دولتش پیش‌بینی نکرده بود ایران تنگه هرمز را ببندد؛ این در حالی بود که در چند دهه گذشته تمامی مانورهای جنگی در آمریکا به پیش‌بینی همین سناریو ختم شده بود. این گزارش می‌گوید، یک فرآیند سیاست‌گذاری عادی می‌توانست واشنگتن را برای چنین اقدامی آماده کند.

فارن‌پالیسی می‌افزاید: یکی از عجیب‌ترین نشانه‌های بحران برنامه‌ریزی در پنتاگون زمانی ظاهر شد که مقام‌های این وزارتخانه برای یافتن راهی جهت شکستن بن‌بست در تنگه هرمز اقدام به ارسال ایمیل جمعی برای کارکنان و درخواست ایده متوسل شدند؛ کاری که در حالت عادی باید توسط بخش‌های تخصصی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پنتاگون انجام شود. نویسندگان گزارش تأکید می‌کنند مسئله اصلی بی‌اعتنایی سیاست‌گذاران به اطلاعاتی بود که نمی‌خواستند بشنوند. از نگاه آنها، وقتی تحلیلگران ببینند ارائه ارزیابی‌های ناخوشایند می‌تواند به از دست دادن شغل و مجوز امنیتی آنها منجر شود، دیگر نیازی به دستور رسمی برای سکوت نیست.

نویسنده گزارش «فارن‌پالیسی» می‌افزاید: پاکسازی فرماندهان ارشد، کنار گذاشتن کارکنان باتجربه و انتصاب افراد کم‌تجربه‌تر، ظرفیت برنامه‌ریزی پنتاگون را تضعیف کرد. هم‌زمان، استقرارهای طولانی، کاهش ذخایر مهمات و از دست رفتن فرصت‌های تعمیر و نگهداری، آمادگی نظامی آمریکا را نیز تحت فشار قرار داده است. به گزارش تسنیم، فارن‌پالیسی در پایان تأکید می‌کند که جنگ با ایران آزمونی برای سنجش نهادهای حاکمیتی آمریکا بود؛ آزمونی که نشان داد نابود کردن ساختارهای کارشناسی به‌خاطر وفاداری‌های سیاسی، آمریکا را در برابر دشمنی مانند ایران در موقعیت ضعف مطلق قرار داده و ترامپ را مجبور به پذیرش شرایطی کرده که به مراتب بدتر از وضعیت پیش از جنگ است.

افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا

اما در حالی که رسانه‌های آمریکایی به دنبال مقصر شکست پنتاگون مقابل ایران هستند، گزارش‌ها همچنان از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در این کشور حکایت دارد. به گزارش مهر به نقل از آناتولی، میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا روز دوشنبه برای نخستین بار به ۶.۲۳ دلار در هر گالن رسید و رکورد جدیدی ثبت کردبر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا (AAA)، قیمت گازوئیل در آمریکا روز دوشنبه به ۶.۲۳ دلار در هر گالن رسید. داده‌های این انجمن رکورد قبلی را ۶.۲۰ دلار در ۱۳ سپتامبر(22 شهریور) نشان می‌دهد. قیمت گازوئیل هفته گذشته برای نخستین بار از مرز ۶ دلار عبور کرد و از آن زمان روند افزایشی خود را ادامه داده است. افزایش شدید قیمت گازوئیل در آمریکا کار را به جایی رسانده است که ترامپ با این ادعا که دلیل افزایش قیمت گازوئیل در آمریکا حمله اوکراین به پالایشگاه‌های انرژی روسیه است از زلنسکی خواسته است حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه را متوقف کند. اما هفته‌نامه تایم در گزارشی با اشاره این درخواست نوشته است: داده‌های بازار انرژی نشان می‌دهد که دلیل اصلی کمبود جهانی گازوئیل، درگیری‌های جاری خاورمیانه است. به نوشته تایم، متوقف کردن این عملیات می‌تواند به مسکو فرصت بیشتری برای تعمیر پالایشگاه‌های خود، حفظ سوخت و درآمد برای ازسرگیری بخشی از صادرات بدهد. این می‌تواند یکی از منابع فشار بر تأمین جهانی گازوئیل را کاهش داده، اما اختلال بسیار بزرگ‌تر ناشی از جنگ با ایران را جبران نخواهد کرد. «لارا روزن»، خبرنگار مشهور آمریکایی هم از افزایش دوباره قیمت بنزین در محل زندگیش خبر داده و نوشته است: قیمت بنزین در این جایگاه در واشنگتن‌دی‌سی برای دومین‌بار در این هفته افزایش یافت و اکنون به ۴.۵۹ دلار در هر گالن رسیده است. قیمت این سوخت روز پنجشنبه ۴.۴۹ دلار و روز چهارشنبه ۴.۳۹ دلار بود؛ یعنی از روز چهارشنبه تاکنون ۲۰ سنت افزایش داشته است.»

ادعای ترامپ درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا

اما در حالی که بسیاری از گزارش‌های درز کرده از پنتاگون و کاخ‌سفید از کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی آمریکا حکایت دارد و حتی «پیت هگزت» وزیر جنگ آمریکا تحقیقات گسترده‌ای را با دستگاه دروغ‌سنج برای یافتن منبع درز این گزارش‌ها شروع کرده است، ترامپ و فرمانده سنتکام در ادعاهای تازه‌ای کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا را رد کردند. ترامپ، در ادعایی تکراری گفت: ما ذخایر تسلیحاتی بزرگی داریم و برخی از آنها به مقادیر تقریباً نامحدود موجود هستند. وی مدعی شد: ما ذخایر تسلیحاتی خود را به سرعت بازسازی می‌کنیم و در حال حاضر موشک‌های پاتریوت را به تعداد بیشتر از هر زمان دیگری تولید می‌کنیم. «برد کوپر»، فرمانده ستاد مرکزی فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا هم روز یکشنبه مدی شد که نگرانی‌ای در مورد کمبود مهمات برای نیروهای آمریکایی ندارد. وی در ادامه ادعاهای خود اضافه کرد: «ما به خوبی مسلح هستیم و برای هرگونه شرایطی آماده‌ایم».کوپر در پاسخ به این سؤال که آیا او نگران تهدیدهای آینده است یا خیر، پاسخ داد: «من نگران نیستم.»