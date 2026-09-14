100 هزار سودانی آواره بیابان شدند نیمی از آوارگان کودک هستند!

سازمان ملل متحد اعلام کرد از اوایل سال جاری میلادی (دی ۱۴۰۴) تاکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در ایالت «نیل‌آبی» سودان در نتیجه تشدید درگیری‌های داخلی آواره‌ شده‌اند که نیمی از آنها کودکان هستند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از «میدل‌ایست‌مانیتور»، سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد: آمار مربوط به دوره زمانی ۱۱ ژانویه تا ۲۳ اوت (۲۱ دی ۱۴۰۴ تا اول شهریور) در حدود ۹۹ هزار و ۲۷۷ نفر مشتمل بر ۱۹ هزار و ۴۹۷ خانوار از بخش‌های مختلف ایالت نیل‌آبیِ سودان آواره شده‌اند. این آمار نسبت به آمار قبلی این سازمان که ۳۱ اردیبهشت (۲۱ مه) منتشر شده بود، افزایش ۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. نزدیک به نیمی از آوارگان سودانی (۴۷ درصد) را کودکان تشکیل می‌دهند. ایالت نیل‌آبی در جنوب‌شرقی سودان در روزهای اخیر نیز صحنه تشدید درگیری‌ها بین نیروهای ارتش با شورشیان «نیروهای پشتیبانی سریع» و متحدان آنها موسوم به «جنبش آزادسازی مردم سودان- شمال» بوده است.