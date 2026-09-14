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کد خبر: ۳۳۸۰۱۸
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
سرویس کیهان » اخبار
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نجباء عراق: نه میدان را خالی کرده‌ایم نه سلاح بر زمین گذاشته‌ایم

نماینده دبیرکل نجباء عراق در ایران اعلام کرد نه میدان را خالی کرده‌ایم و نه سلاح بر زمین گذاشته‌ایم و راه امام شهید را با تمام توان ادامه داده، نظامیان آمریکایی را نیز می‌کشیم.
سید عباس الموسوی، نماینده دبیرکل نجباء در ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا تأکید کرد: «ما نه میدان را رها کرده‌ایم و نه سلاح‌هایمان را تحویل خواهیم داد، بلکه راه والای امام شهید را با تمام توان ادامه می‌دهیم و از انتقام‌گیری منصرف نخواهیم شد؛ او افزود: حتی اگر تمام دولتمردان آمریکایی و اسرائیلی و کل متحدان و ارتش‌هایشان را بکشیم، خون کثیف‌شان به اندازه یک قطره خون شهید خامنه‌ای ارزش ندارد و اولین برنامه ما در راستای خون‌خواهی، اخراج نیروهای اشغالگر آمریکایی از منطقه است و اگر بمانند، زیر هر سنگ و دیواری پنهان شوند، آنها را خواهیم کشت.» خبر دیگر از عراق آن‌که سرویس اطلاعات نظامی عراق دیروز از دستگیری یک سرکرده مهم گروه تروریستی داعش در کرکوک واقع در شمال این کشور خبر داد.

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