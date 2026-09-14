اظهار علاقه بیش از حد برای مذاکره عاقلانه نیست

نماینده ادوار مجلس با تأکید بر اینکه ایران نباید برای ازسرگیری مذاکرات پیش‌قدم شود، گفت: اگر طرف مقابل خواهان بازگشت به میز مذاکره است، باید ابتدا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه عمل کند. اگر ما بیش از حد اظهار علاقه کنیم که می‌خواهیم مذاکرات را از سر بگیریم، به نظر عاقلانه نمی‌آید.

علی مطهری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره مذاکرات میان ایران و طرف مقابل اظهار کرد: ما در صورتی باید مذاکره را دوباره آغاز کنیم که طرف مقابل واقعاً مشتاق باشد و به نوعی برای بازگشت به میز مذاکره اصرار داشته باشد و التماس کند. اینکه ما بیش از حد اظهار علاقه کنیم که می‌خواهیم مذاکرات را از سر بگیریم، به نظر عاقلانه

نمی‌آید.

وی افزود: به‌هرحال، این طرف مقابل بود که میز مذاکره را ترک کرد و ترامپ نیز اعلام کرد که از تفاهم‌نامه خارج شده و آن را کاغذپاره می‌داند؛ بنابراین، اگر خود آنها بازگردند و درخواست مذاکره کنند، اشکالی ندارد که ایران درخواست آنها را بپذیرد.

نایب‌رئیس دوم مجلس دهم با تأکید بر اینکه مفاد تفاهم‌نامه در بسیاری از موارد به نفع ایران است، گفت: اگر آنها بخواهند به تفاهم‌نامه بازگردند، ما نباید این فرصت را از دست بدهیم؛ اما این درخواست نباید از طرف ایران مطرح شود.

مطهری گفت: نکته مهم این است که طرف مقابل باید بندهای تفاهم‌نامه را یک‌به‌یک اجرا کند؛ مانند بند عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران و رفع تحریم‌ها. ما باید در عمل ببینیم که آنها قصد اجرای تعهدات خود را دارند. اگر این تعهدات را اجرا کنند و اقداماتی مانند رفع محاصره دریایی نیز انجام شود، ایران هم پای میز مذاکره خواهد آمد و احتمالاً تنگه هرمز هم باز خواهد شد.

وی تأکید کرد: اما اینکه ما بیش از حد از مذاکره صحبت کنیم، به نظر نمی‌رسد به نفع ایران باشد و عاقلانه‌ای نیست.

نماینده سابق تهران در ادامه درباره اهمیت حفظ اهرم‌های فشار ایران، از جمله تنگه هرمز، و تأثیر آن بر قیمت سوخت و انرژی در آمریکا و اروپا گفت: نباید آینده این جنگ را فقط به یک عامل وابسته کنیم، ممکن است اگر آنها درخواست مذاکره کنند و ایران نیز بپذیرد، این موضوع بر قیمت نفت اثر بگذارد و قیمت‌ها کاهش پیدا کند؛ اما ممکن است امتیازاتی که ما در ادامه مذاکرات به دست می‌آوریم و فرصت‌هایی که برای ایران فراهم می‌شود، ارزش بیشتری داشته باشد.

مطهری افزود: نباید صرفاً به این دلیل که نمی‌خواهیم قیمت نفت کاهش پیدا کند، فرصتی را از دست بدهیم که ممکن است در آینده دوباره به وجود نیاید.

وی تأکید کرد: اگر آنها واقعاً خواهان مذاکره و اجرای بندهای تفاهم‌نامه باشند، ایران نباید این فرصت را از دست بدهد؛ حتی اگر این مسئله باعث شود قیمت نفت تا حدودی کاهش پیدا کند.

نایب‌رئیس دوم مجلس دهم با اشاره به شرایط دشوار موجود گفت: به‌هرحال، اکنون در شرایط سختی قرار داریم و مردم نیز واقعاً تحت‌فشار هستند. ممکن است اگر طرف مقابل در شرایط فعلی درخواست مذاکره کند و ایران آن را نپذیرد، در آینده چنین فرصتی دیگر به دست نیاید.

مطهری بیان کرد: بنابراین، صرفاً به‌خاطر قیمت نفت نمی‌توان گفت که اگر طرف مقابل خواهان مذاکره است، ایران نباید این درخواست را بپذیرد. به نظر من، چنین سیاستی درست نیست.