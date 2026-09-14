سرویس سیاسی-

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد که در صورت ازسرگیری فعالیت‌های این نهاد در ایران، نگرانی‌های امنیتی تهران با توجه به شرایط جنگی در نظر گرفته خواهد شد.

در حالی که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً با تصویب قطعنامه‌ای ضدایرانی، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، امروز مدعی شد که این نهاد بار دیگر «دست یاری» به سوی ایران دراز کرده و آماده همکاری با تهران است.

گروسی در حالی از «اعتماد و همکاری» سخن می‌گوید که آژانس با رویکردی سیاسی و قطعنامه‌های تنش‌زا، نشان داده که بیطرفی نیست.

پذیرش نگرانی‌های امنیتی ایران زمانی معنا دارد که آژانس مستقل عمل کند؛ نه اینکه با ایجاد بحران، در رابطه با لحاظ کردن نگرانی‌های ایران شعار دهد.

او همزمان با آغاز کنفرانس عمومی این نهاد، در بیانیه‌ای مدعی شد «بار دیگر دست یاری خود را به سوی ایران دراز می‌کنیم تا با ما برای روشن شدن مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش همکاری کند».

گروسی که تاکنون از محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس در ایران خودداری کرده، همچنین گفت که «به ایران می‌گویم که هنگام ازسرگیری فعالیت‌هایمان در آنجا، نگرانی‌های امنیتی این کشور را در نظر خواهیم گرفت. از دشواری وضعیت به دلیل درگیری جاری در منطقه خاورمیانه آگاه هستیم».

مدیرکل آژانس افزود: «به ایران می‌گویم که تا زمانی که دوباره با هم همکاری نکنیم، به اعتماد و ثبات دست نخواهیم یافت».

ایران بارها درباره تاثیرپذیری آژانس از فشارهای سیاسی هشدار داده و بر لزوم عملکرد حرفه‌ای و فنی این نهاد تاکید کرده است. اخیراً هم پس از تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام این نهاد، وزارت امور خارجه ایران هشدار داد که استفاده ابزاری از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بسترسازی فشار سیاسی و توجیه تجاوز نظامی علیه ایران صرفاً به خدشه‌دار شدن اعتبار آژانس یا مدیرکل آن محدود نمی‌شود، بلکه ارزشمندترین دارایی آژانس، یعنی اعتبار آن به‌عنوان مرجعی بیطرف و مستقل را بر باد می‌دهد.

کنفرانس عمومی آژانس دیروز در شرایطی آغاز شد که تحت فشار آمریکا، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نتوانست در آن شرکت و سخنرانی خود را ارائه کند.