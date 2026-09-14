از هسته اتمی تا خروج از NPT (مقاله وارده)
ابراهیم کارخانهای
۱- یکی از منابع مهمی که خداوند تبارک و تعالی آن را منبع اصلی تأمین انرژی جهان قرار داده است، هسته اتمی است که سنگ بنای آن در کره زمین بر پایه شکافت هستهای و مقدمهای برای دستیابی به فرآیند همجوشی هستهای است که منبع تمامنشدنی انرژی آینده بشری را از طریق آب اقیانوسها رقم خواهد زد. با توجه به اینکه ذخایر فسیلی جهان رو به اتمام است، هر کشوری که بخواهد عزت و استقلال خود را حفظ کند چارهای ندارد جز اینکه امروز به فناوری شکافت هستهای و فردا به فناوری همجوشی هستهای دسترسی پیدا کند. بر این اساس جمهوری اسلامی در استفاده از انرژی هستهای به عنوان حق مسلم خدادادی خود لحظهای درنگ نخواهد کرد.
۲- شکی نیست که در آینده، کشورهای صاحب چرخه سوخت هستهای و در رأس آنها آمریکا در اقدامی شبیه NPT بخواهند با تشکیل باشگاه دارندگان چرخه سوخت هستهای، مدیریت استفاده از سوختهای هستهای جهان را در انحصار خود قرار دهند و اجازه ندهند دیگر کشورها به چرخه سوخت هستهای دسترسی پیدا کنند و کشورهای فاقد چرخه سوخت هستهای و نیازمند انرژی را در جهت همسویی با سیاستهای سلطهجویانه خود به گروگان بگیرند. کما اینکه همین کار هماکنون در قالب NPT در حال اجرا است.
اقدامات هیئت حاکمه شکستخورده آمریکا مبنی بر محرومیت جمهوری اسلامی از غنیسازی هستهای، علاوهبر استفاده ابزاری از موضوع هستهای با هدف تهدید، توطئه و حمله علیه جمهوری اسلامی ایران؛ در درازمدت بر پایه چنین اقدامی نیز قابل ارزیابی است!
جمهوری اسلامی ایران براساس برنامه صلحآمیز خود تاکنون اقدام به غنیسازی زیر ۵ درصد، ۲۰ درصد و ۶۰ درصد به ترتیب برای نیروگاههای هستهای، رآکتور تحقیقاتی، زیردریاییها و کشتیهای اقیانوسپیما اقدام نموده است؛ لیکن آمریکای جنایتکار، در حالی جمهوری اسلامی ایران را از دستیابی به چرخه صلحآمیز هستهای نهی میکند که خود بدون حد و مرز همگام با نیروگاههای هستهای اقدام به غنیسازی بالای ۹۰ درصد با هدف توسعه سلاحهای هستهای مینماید و همدست جنایتکار او یعنی رژیم صهیونیستی فارغ از نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، برنامه قهرآمیز هستهای خود را در سطوح راهبردی و تاکتیکی به پیش میبرد!
۳- مقایسه انرژیهای حاصل از سوختهای هستهای و فسیلی بیانگر مزیت ویژه سوختهای هستهای است، بهطوری که برای تولید ۱۰۰۰ مگاوات برق در سال، ۲/۵ میلیون تن ذغالسنگ یا ۱/۵ میلیون تن نفت و تنها ۲۵ تن اورانیوم با غنای زیر ۵ درصد بر پایه فرآیند شکافت هستهای مورد نیاز است. از طرفی انرژی حاصل از همجوشی هیدروژن سنگین موجود در یک گالن آب، معادل ۳۰۰ گالن نفت انرژی تولید میکند. با توجه به اینکه منابع فسیلی و ذخایر اورانیوم جهان تمامشدنی و در مقابل، آب اقیانوسها، منابع پایدار و تمامنشدنی است، در آینده با پیشرفتهای علمی که در جریان است، تأمین انرژی مورد نیاز بشر از طریق منابع آبی و اقیانوسها بر پایه فرآیند همجوشی هستهای (گداخت هستهای) رقم خواهد خورد. در این رابطه قابل ذکر است که به ازای حدود هر ۷۰۰۰ مولکول آب، یک مولکول آب سنگین وجود دارد که ماده اولیه تهیه هیدروژن سنگین مورد نیاز فرآیند همجوشی هستهای است و به همت نخبگان و دانشمندان مجرب؛ جمهوری اسلامی ایران در تولید آب سنگین با عالیترین کیفیت، جایگاه برجستهای در جهان دارد و سالهاست که در عرصه همجوشی هستهای نیز فعالیت تحقیقاتی دارد. نکته قابل توجه اینکه، کشوری که امروز از فناوری شکافت هستهای برخوردار نباشد فردا نخواهد توانست به فناوری همجوشی هستهای دسترسی پیدا کند. این حقیقتی است که رهبر شهید حکیم و ژرفنگر جمهوری اسلامی ایران با اصرار بر غنیسازی هستهای بر دستیابی به این مهم برای امروز و فردای کشور تأکید فرمودند و بدون شک اگر ایران اسلامی میخواست معادلات سیاسی و علمی خود را بر اساس اراده قدرتهای سلطهگر ترسیم نماید امروز اثری از جمهوری اسلامی ایران در عرصه معادلات قدرت و پیشرفت منطقهای و جهانی دیده نمیشد.
۴- براساس آمار منتشره سال ۲۰۲۲ از ۴۱۱ رآکتور فعال در جهان، سهم آمریکا ۹۲، فرانسه ۵۶، چین ۵۵، روسیه ۳۷، کره جنوبی ۲۴، انگلستان ۱۱، پاکستان ۶ و امارات متحده عربی ۳ رآکتور میباشد که به ترتیب فرانسه، روسیه و آمریکا، ۶۳، ۱۹ و ۱۸ درصد برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاههای هستهای تأمین میکنند. لیکن جمهوری اسلامی ایران با داشتن تنها یک نیروگاه فعال هستهای در رأس اهداف توطئههای آمریکا و غرب قرار دارد! این در حالی است که آمریکا با فرآوری پسماندهای ۹۲ رآکتور فعال خود، ماده اولیه مورد نیاز ساخت سلاحهای هستهای را نیز تأمین میکند. (در پسماند هر نیروگاه هستهای سالانه معادل یک درصد پلوتونیوم تولید میگردد که در یک رآکتور هستهای ۱۰۰۰ مگاواتی سالانه حدود ۲ تن پلوتونیوم تولید میشود.) آمریکا با در اختیار داشتن بیش از ۴۵۰۰ کلاهک هستهای! مدعی است که فعالیت هستهای جمهوری اسلامی ایران امنیت منطقه و جهان را به خطر میاندازد! این اقدام فریبکارانه و زورمدارانه آمریکا در حالی است که همدست کودککش او، رژیم صهیونیستی نیز خارج از چارچوب آژانس بینالمللی انرژی اتمی با دارا بودن حداقل ۹۰ کلاهک هستهای بارها جمهوری اسلامی ایران را تهدید به حمله هستهای نموده است! آیا در چنین شرایطی، دست کشیدن از غنیسازی هستهای بوسه بر پنجه گرگ نیست! بدون شک این فرموده امام حکیم و شهید انقلاب در اول فروردین ۱۳۹۱ که «ما سلاح اتمی نداریم و نخواهیم ساخت اما در مقابل تهاجم دشمنان چه آمریکا و چه رژیم صهیونیستی برای دفاع از خودمان در همان سطحی که دشمن حمله کند به آنها حمله خواهیم کرد» راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در دفاع قهرمانانه از دین و میهن و عزت و شرف ملت ایران خواهد بود.
۵- اهمیت غنیسازی که لازمه آن در اختیار داشتن چرخه سوخت هستهای است، صرفنظر از جایگاه سیاسی آن در استقلال و سرنوشت کشور، در دیگر عرصههای پیشرفت از قبیل: پزشکی، بهداشتی، کشاورزی، صنعتی، زیستمحیطی، زمینشناسی، زیستشناسی، آبشناسی، باستانشناسی، پژوهش و نوآوری، بازرسی و حتی قضائی و... در حدی است که اگر کنار گذاشته شود، علاوهبر آنکه جان صدها هزار بیمار در حال و آینده به خطر خواهد افتاد، یأس و ناامیدی بر دیگر ابعاد علمی، آموزشی و پژوهشی و صنعتی سایه خواهد افکند و چرخ پیشرفت کشور در مواردی کند و یا متوقف میگردد. همه علوم عالم زنجیره بههمپیوستهای است که فقدان یک حلقه عملاً زنجیره پیشرفت یک برنامه همهجانبه را به هم میریزد. در ساخت یک رآکتور هستهای کمتر از ۱۵ درصد آن نیازمند دانش هستهای است، بخش اعظم آن غیرهستهای و استفاده از کالاهای با کاربردهای دوگانه است که کشور را در لبه فناوری روز دنیا به پیش میبرد. مهندسی طراحی، ساخت و بهکارگیری مواد در اوج شرایط بحرانی با بالاترین حد خلأ، فشار، دما و... مستلزم پیشرفت در قله علوم بشری است که با دستیابی به چرخه سوخت هستهای و بومیسازی ساخت رآکتور ممکن میگردد. بر این اساس، جای تردیدی باقی نمیماند که ملت بزرگ ایران، راهی جز ادامه قدرتمندانه غنیسازی و استفاده از مواهب آن ندارد. در شرایطی که دشمن در صدد است که امر و نهی خود را بر ملت ما تحمیل نماید، قطعاً ملت ایران میبایست، بایدها و نبایدهای خود را بر پایه اقتضائات و نیازمندیهای خود قدرتمندانه به پیش ببرد و در میدان دانایی و توانایی، خود رأساً تصمیم بگیرد. همان گونه رهبر معظم شهید انقلاب فرمودند باید برای قویتر شدن کشور در تمامی عرصهها برنامه داشت و به آنها عمل کرد که لازمه آن، ورود داناییمحور نخبگان، دلسوزان و وفاداران مجرب و کارآمد نظام اسلامی به میدان ایده و علم و عمل است. رهنمودها و پیامهای امام شهید انقلاب روانترین، مردمیترین، محکمترین و دقیقترین راه روشنی است که به روی ملت بزرگ ایران گشوده شده که انشاءالله نتیجه آن اقتدار هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران و بازدارندگی کامل در جهت خنثیسازی نقشههای شوم بیگانگان و پیشتازی ملت رشید و بصیر ایران در میدان علم و عمل خواهد بود.
۶- در حالی که دائماً شاهد عدم پایبندی و خروج آمریکای جنگافروز از معاهدات بینالمللی هستیم؛ جمهوری اسلامی ایران در طول دهههای گذشته بیشترین ضربات را از عضویت در NPT متحمل شده است و حاصل این عضویت جز شرارت، خسارت، قتل و ترور و حمله نظامی؛ کوچکترین نفعی برای ملت ایران در پی نداشته است و از این پس نیز از ادامه عضویت در NPT جز باز گذاشتن مسیر تهدید، تحریم، توطئه و حمله به بهانه هستهای، حاصل دیگری متصور نیست و از طرفی آژانس بینالمللی انرژی نیز که خود میبایست مدافع حقوق هستهای به رسمیت شناخته اعضا باشد علیرغم بیش از ۲۰ سال تعامل یکجانبه و خویشتنداری جمهوری اسلامی ایران، در برخوردی دوگانه و تبعیضآمیز به بازوی جاسوسی و اهرم سیاسی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است و نهتنها بمباران مراکز هستهای جمهوری اسلامی ایران را به عنوان وظیفه حداقلی محکوم نمیکند! بلکه در برابر تهدیدات مکرر رژیم صهیونیستی در استفاده از سلاح هستهای علیه جمهوری اسلامی ایران نیز کوچکترین واکنشی از خود نشان نمیدهد و به جای یک نهاد ناظر و بیطرف؛ با حمایت از آمریکا و غرب خود به یک سر دعوا علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است! بر این اساس ایران اسلامی بر طبق بند ده NPT که این حق را به اعضا داده است که هرگاه امنیت ملی آنها به علت ادامه عضویت در معرض خطر قرار بگیرد میتوانند تقاضای خروج از NPT بدهند، چارهای جز خروج از NPT ندارد و تجربه ربع قرن جاسوسی، ارائه گزارشهای کذب و ساختگی و کاشتن بذر فشار حداکثری و حمله ناجوانمردانه علیه کشور عزیزمان ایران دلیل آن میباشد.