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کد خبر: ۳۳۸۰۰۹
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
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واکنش قالیباف به خبر نفتی بلومبرگ با انیمیشن مشهور آمریکایی

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبر بلومبرگ ویدیویی از یک انیمیشن معروف آمریکایی را به اشتراک گذاشت. 
محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبر بلومبرگ مبنی بر رسیدن قیمت سوخت به ۹.۹۹ دلار در یکی از ایستگاه‌های سوخت در آمریکا، ویدیویی از یک انیمیشن معروف آمریکایی را به اشتراک گذاشت. 
بلومبرگ در خبری به رسیدن قیمت سوخت به ۹.۹۹ دلار در یکی از ایستگاه‌های سوخت در سن دیگوی کالیفرنیا اشاره کرد و نوشت که تابلوها دیگر جایی برای نشان دادن ارقام بیشتر ندارند. 
محمدباقر قالیباف در واکنش به این خبر، بخشی از پویانمایی سیمپسون‌ها را به اشتراک گذاشت که در آن این حد نصاب‌های تاریخی قیمت سوخت در آمریکا پیش‌بینی شده است و شخصیت اصلی پویانمایی، پس از دو رقمی شدن قسمت سوخت و ناتوانی تابلوی قیمت از نشان دادن آن به طنز از رایگان شدن سوخت صحبت می‌کند. 
به گزارش مهر، سیمپسون‌ها یکی از معروف‌ترین پویانمایی‌های دنیا بوده که به پیش‌بینی رویدادهای مختلف معروف شده است. 

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