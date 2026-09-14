نشت گاز آمونیاک در کارخانه کود شیمیایی

نشت گاز آمونیاک در داخل یک کارخانه کود شیمیایی در استان بصره عراق، جان دو نفر را گرفت و باعث مصدومیت حدود ۵۰ کارگر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اداره دفاع مدنی عراق اعلام کرد که در حادثه نشت گاز آمونیاک در شرکت کود شیمیایی جنوب در خور الزبیر در بصره، دو کارگر جان خود را از دست دادند، حدود ۵۰ نفر مصدوم شدند و ۱۰ نفر نجات یافتند. این اداره در بیانیه‌ای افزود: تیم‌های دفاع مدنی متشکل از تیم‌های امدادونجات و تیم واکنش به حوادث مواد خطرناک (CBRN)، با موفقیت نشت گاز خفه‌کننده آمونیاک را در داخل شرکت عمومی صنایع کود جنوب وابسته به وزارت صنعت و معدن در منطقه خور الزبیر استان بصره مهار کردند. در این بیانیه همچنین آمده است که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این حادثه ناشی از نشت تصادفی گاز آمونیاک بوده است و تیم‌های تخصصی تمام اقدامات لازم را برای ایمن‌سازی محل و مهار کامل اوضاع انجام دادند.