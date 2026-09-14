آزار جنسی در اردوگاه پناهجویان
زنان پناهجو در انگلیس میگویند که از ترس رد شدن درخواستهای پناهجویی، از پیگیری قضایی آزارهای جنسی، خودداری میکنند.
به گزارش خبرگزاری میزان، در حالی که موضوع آزار جنسی زنان پناهجو توسط مردان انگلیسی به چالشی جدی برای این افراد آسیبپذیر تبدیل شده است، بسیاری از قربانیان میگویند که از ترس پیامدهای پیگیری قضایی این جرایم، سکوت میکنند. صدای این زنان قربانی بهندرت شنیده میشود، اما برخی از آنها در شرایطی با روزنامه گاردین گفتوگو کردهاند که جریانهای راست افراطی در حال دامنزدن به کلیشههایی درباره تجاوز گسترده مردان پناهجو به زنان و دختران انگلیسی هستند. فراخوان دنیل توماس از چهرههای تحریککننده راست افراطی خطاب به هوادارانش که با نقابهای سیاه در اعتراض به ورود پناهجویان به شهرهای دوور و پورتسموث گرد هم آمده بودند، تقریباً بهطور کامل بر ادعاهای اثباتنشدهای درباره تجاوزهای گسترده توسط پناهجویان متمرکز بود. اگرچه موارد معدودی از محکومیت پناهجویان به دلیل جرایم جنسی سنگین وجود داشته که بازتاب رسانهای گستردهای نیز یافته، اما هیچ داده جامع و منتشرشدهای درباره جرایم ارتکابی توسط پناهجویان در دست نیست.