هشدار درباره هوش مصنوعی
وزیر امنیت چین درباره پیامدهای هوش مصنوعی برای امنیت سیاسی و امنیت نهادی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری چین، چن یشین وزیر امنیت چین، در حساب رسمی مجله «اداره فضای مجازی چین» در ویچت، اظهار داشت: چین باید یک مجموعهای برای پیشگیری و کنترل ریسک امنیتی هوش مصنوعی ایجاد کند تا زمینه توسعه سالم و منظم هوش مصنوعی در کنار امنیت بالا و مدیریت عالی، بالا ببرد. پکن در کنار استفاده از فرصتها و ابتکار عملها، باید خطرات و چالشهای ناشی از توسعه هوش مصنوعی را در نظر بگیرد. افرادی با انگیزه پنهان یا آشکار از فناوری های هوش مصنوعی مولد (Generative AI) استفاده میکند تا با تولید صدا، تصویر و متن جعلی توسط هوش مصنوعی و ترولهای (Troll) بهخط هوشمند برای ایجاد شایعات سیاسی، انتشار اطلاعات غلط و تحریک احساسات تقابلی با هزینه کم، یک جنگ افکار عمومی علیه دولت راه بیندازند. این تکنولوژی به میدان اصلی رقابت فناوری جهانی و مسیر جدیدی برای رقابت راهبردی میان قدرتهای بزرگ تبدیل شده است.