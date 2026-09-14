مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل مسافر شهری کشور از تمدید مهلت ثبت‌نام سرویس مدارس در سامانه «سپند» برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تا ۳۱ شهریور خبر داد.

به گزارش ایسنا، مسعود کاظمی از ثبت‌نام

۲۲۵ هزار دانش‌آموز و تأیید هزار و 150 شرکت حمل‌ونقل دانش‌آموزی توسط شهرداری‌ها خبر داد و گفت: ناوگان مُجازی که پس از طی مراحل قانونی و نصب برچسب مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در این حوزه اجازه فعالیت دارند، امنیت و سلامت دانش‌آموزان و آرامش‌خاطر خانواده‌ها را تضمین می‌کنند.

کاظمی ادامه داد: با توجه به درخواست‌های فراوان والدین، وزارت آموزش‌وپرورش و شهرداری‌های کشور، امکان ثبت درخواست سرویس مدرسه در سامانه «سپند» به نشانی www.irtusepand.ir برای جاماندگان همچنان فراهم شده است.

وی افزود: مهلت ثبت‌نام و درخواست سرویس مدارس در سامانه «سپند» برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ که طبق آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل دانش‌آموزی باید در تیرماه پایان یابد؛ در یک مرحله و بنا به درخواست وزارت آموزش‌وپرورش تا ۱۵ شهریور و برای آخرین‌بار حسب تقاضاهای دریافت شده از کاربران سپند؛ تا ۳۱ شهریور تمدید شد.

مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل مسافر شهری کشور بر اهمیت انتخاب مسیر قانونی توسط والدین تأکید کرد و از خانواده‌ها خواست برای حفظ امنیت و سلامت دانش‌آموزان، به هیچ عنوان از سرویس‌های غیرمجاز و خارج از سامانه «سپند» استفاده نکنند؛ استفاده از این خودروها در وهله نخست، می تواند امنیت دانش‌آموزان را به مخاطره انداخته و در مرحله بعدی تخلف محسوب شده و پلیس راهور طبق مقررات با آن برخورد قانونی خواهد کرد.