کاهش کمبود داروهای اساسی در کشور

وزیر بهداشت با بیان اینکه اقدامات در ارتباط با تأمین داروهای اساسی موفق واقع شده، افزود: کمبود داروهای اساسی نسبت به دوران جنگ کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه نشست مشترک وزارت بهداشت و ارکان شورای اطلاع‌رسانی دولت اظهار داشت: هنگامی که کشور در شرایط تحریمی و مشکلات حمل‌ونقل قرار دارد، می‌بایست برای تأمین دارو نسبت به گذشته بیشتر تلاش کنیم و از راه‌ها و روش‌های دیگر برای تأمین آن بهره‌ گیریم. ظفرقندی درباره گرانی دارو و ارائه بسته‌های حمایتی گفت: دو مسئله کمبود و قیمت در ارتباط با دارو مطرح است. اولویت وزارت بهداشت این است که داروهای اساسی دچار کمبود نشود. تلاش‌ها و اقدامات وزارت بهداشت در ارتباط با تأمین داروی اساسی موفق واقع شده به نحوی که کمبود داروهای اساسی طی این روزها نسبت به دوران جنگ کاهش یافته است.

وی درباره افزایش قیمت داروها نیز افزود: هنگامی که قیمت مواد مربوط به حوزه پتروشیمی و حمل‌ونقل چندین برابر می‌شود، قیمت دارو را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جلسات متعددی با رئیس‌جمهور و سازمان برنامه‌وبودجه در ارتباط با پوشش بیمه‌ای افزایش قیمت داروها داشته‌ایم تا نقطه فشار به مردم را کاهش دهیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه استراتژی و راهبرد وزارت بهداشت تأمین دارو است، ادامه داد: علاوه بر تأمین دارو در نظر داریم که افزایش قیمت را با پوشش بیمه‌ای جبران کنیم. این در حالی است که برخی داروها برند محسوب می‌شوند و در لیست دارویی کشور قرار ندارند. به طور طبیعی، در چنین شرایطی جزو اولویت‌ها نیستند. دارویی که در کشور با کیفیت مناسب و خوب تولید می‌شود، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

ظفرقندی درباره همکاری هند برای تأمین مواد اولیه گفت: هنگامی که راه دریایی محاصره باشد حتی اگر هند بخواهد کمک کند هم نمی‌تواند. ایران مانند بسیاری از کشورهای دنیا از جمله سوئیس بیشتر مواد اولیه خود را از هند تأمین می‌کند. هند در زمینه مواد اولیه دارویی خوب عمل کرده است. مشکلات کشور تحریمی و حمل‌ونقلی است و آقای رئیس‌جمهور در سفر خود به هند مطرح کردند تا برطرف شود.