56 سارق مسلح که علیه مأموران سلاح کشیده بودند کشته شدند

فرمانده فراجا گفت: بالغ بر ۵۰۰ نفر از سارقان با ضرب گلوله مأموران ما متوقف شده‌اند که ۴۱۷ نفر از آنها زخمی و حدود ۵۶ نفر از سارقان که سلاح کشیده و مقابل مأموران ایستادگی کرده بودند، کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کل کشور در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: فراجا امروز در آمادگی کامل به سر می‌برد و حتی نسبت به پیش از جنگ، در همه ابعاد آماده‌تر هستیم؛ در حوزه مرزبانی، انتظامی و همچنین حوزه خدماتی آمادگی بیشتری داریم.

با امنیت مردم شوخی نداریم

رادان تأکید کرد: ما با امنیت مردم شوخی نداریم و اگر «وطن‌فروشی» به دعوت دشمن بخواهد ناامنی ایجاد کند، او را مانند دشمن می‌بینیم و با وی همانند دشمن برخورد خواهیم کرد و هیچ رودربایستی نیز در این زمینه نداریم.

وی افزود: حضور مردم باعث شد بسیاری از برنامه‌هایی که دشمن در سر داشت، محقق نشود؛ از جمله برای چهارشنبه آخر سال ۱۴۰۴ یکی از برنامه‌های مفصل دشمن این بود که مدلی مشابه دی‌ماه ۱۴۰۴ را راه‌اندازی کند.

افزایش کشفیات سلاح

فرمانده فراجا درباره مقابله با قاچاق کالا نیز گفت: اقدامات بسیار خوبی در این حوزه انجام شده و در حوزه سلاح، میزان کشفیات سلاح شکاری بالغ بر ۱۲ درصد و سلاح جنگی نیز حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.

رادان ادامه داد: سلاح را نمی‌توان صرفاً یک کالای قاچاق و ضربه‌ای به اقتصاد دانست؛ قاچاق سلاح علاوه بر ضربه به اقتصاد و تولید، مستقیماً به جان مردم و امنیت کشور آسیب می‌زند و موجب ناامنی می‌شود. وی بیان داشت: نیروهای پلیس در این بخش بسیار قوی وارد شده‌اند و اقدامات مقابله‌ای با قاچاق سلاح با جدیت دنبال می‌شود.

رصد انبارهای احتکار

و کشف صدها تن کالای اساسی

رئیس پلیس کشور همچنین با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه احتکار اظهار داشت: نیروهای پلیس با استفاده از ظرفیت و همکاری سایر دستگاه‌ها، تمامی انبارها را مورد رصد قرار دادند و انبارهایی که در آنها احتکار صورت گرفته بود، شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت. در جریان این اقدامات، چند صد تن کالای اساسی، دارو، اقلام و تجهیزات پزشکی که احتکار شده بود، کشف شد تا در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار گیرد. سردار رادان با اشاره به احتکار کالاهای اساسی و دارو افزود: به نظر می‌رسد کسانی که در این حوزه اقدام می‌کنند نیز نوعی دشمن هستند و باید موردتوجه و برخورد قرار گیرند.

با سارقان با شلیک گلوله برخورد می‌کنیم

وی با تأکید دوباره بر شرایط جنگی کشور گفت: شرایط ما جنگی است و با امنیت مردم شوخی نداریم؛ سارقان را نیز حتماً با ضرب گلوله متوقف می‌کنیم.

فرمانده کل انتظامی کشور بیان داشت: امروز خوشحالم که به مردم عزیزمان اعلام کنم بالغ بر ۵۰۰ نفر از سارقان با ضرب گلوله مأموران ما متوقف شده‌اند که نزدیک به ۴۱۷ نفر از آنها زخمی و حدود ۵۶ نفر از سارقان که سلاح کشیده و مقابل مأموران ایستادگی کرده بودند، کشته شدند.

رادان یادآور شد: این اقدامات باعث شد سارقان نیز تا حدودی متوجه شرایط شوند و از سوی دیگر، برخوردهای قوه قضائیه با این موضوع نیز بسیار خوب بوده است.

راه‌اندازی ۲۴۵۰ گشت آگاهی در کشور

وی ادامه داد: در کنار برخورد با سارقان، سه نگاه را دنبال کردیم که یکی از آنها هوشمندسازی پلیس آگاهی بود. آزمایشگاه هوشمند مواد در پلیس آگاهی که تحت تأثیر داده‌ها فعالیت می‌کند، راه‌اندازی شده و گشت‌های آگاهی نیز فعال‌تر شده‌اند و بالغ بر دو هزار و ۴۵۰ گشت آگاهی در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.

کشف ۹۹ درصدی سرقت خودرو

فرمانده فراجا با اشاره به عملکرد گشت‌های آگاهی گفت: در حوزه سرقت خودرو نیز بخش قابل‌توجهی از خودروهای سرقتی توسط این گشت‌ها کشف شده است. امروز میزان کشف به وقوع سرقت خودرو به حدود ۹۹ درصد رسیده که نشان‌دهنده نتیجه اقدامات انجام شده در این حوزه است.