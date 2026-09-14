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کد خبر: ۳۳۸۰۰۱
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
سرویس کیهان » اخبار
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# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

  مسیر شما ادامه دارد
 سرکنسولگری ایران در مزارشریف افغانستان این تصویر را به اشتراک گذاشت و نوشت: «مسیر شما ادامه دارد.»
 پیشگیری از اشتباه محض
 سید نظام‌الدین موسوی: «تا قبل از تعیین تکلیف محاصره و جنگ با آمریکا هر نوع معاهده و توافق با کشورهای جنوب خلیج‌فارس- که محرک و پایگاه حمله به ایران هستند- اشتباه محض است. وقتی طرف اصلی ما یعنی آمریکا هیچ تعهدی ندارد ما با این توافقات کم‌ارزش، فقط تله حقوقی و محدودیت بی‌حاصل علیه خودمان ایجاد می‌کنیم.»
 آزادسازی غرب آسیا
 دنی هایفونگ، خبرنگار آمریکایی و تحلیلگر حوزه ژئوپلیتیک: «ایران و یمن در حال آزاد کردن غرب آسیا از سلطه امپراتوری آمریکا هستند. این یک مبارزه طولانی و پر از فداکاری و درد و رنج خواهد بود. اما دیگر مسئله این نیست که آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نه؛ مسئله فقط این است که چه زمانی اتفاق خواهد افتاد.»
 انسانیت و فطرت
 علیرضا زادبر: «در جشنواره ونیز مستند غزه با استقبال روبه‌رو شد و حضار ۲۴ دقیقه این مستند را تشویق کردند. این مدت زمان تشویق معنادار هنرمندان و مخاطبان در جشنواره ونیز یک رکورد است. در همان جشنواره ونیز بازیگر زن ایرانی بدون اشاره به حمله آمریکا، بدون اشاره به کشتار کودکان میناب، لامرد، ناو دنا و عروسی سیریک، اشک تمساح ریخت و از زندگی مردم ایران در خفقان گفت! انسانیت و فطرت انسانی به هنر و هنرمند جایگاه می‌دهد.»
 جایزه فقدان شرافت
 این طرح با اشاره به نمایش حقارت‌آمیز بازیگر ایرانی در هنگام دریافت جایزه حاشیه‌ای جشنواره ونیز که صدها کودک و زن شهید ایرانی در حملات دشمن آمریکایی صهیونی را در لحظه دریافت جایزه به فراموشی سپرد، موردتوجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
 سناریوی هالیوودی
 امیرعلی صفا: «خودشون میگن: خلبان آمریکایی با سرعتی معادل ۱۶۰ کیلومتر خورده زمین. باز خودشون میگن: بعد از این اتفاق پا شده و دوهزار متر کوهنوردی کرده. سینمای هند هم از پذیرش چنین سناریویی معذور است.»
 مدیریت روایت «شکست»
 عبدالله گنجی: «آوردن خلبان F15 سرنگون‌شده آمریکایی به رسانه کم‌سابقه است. هدف اصلی آن، اصلاح و مدیریت روایت است. آمریکایی‌ها به‌شدت از تثبیت روایت دشت مهیار اصفهان با عنوان «شکست» نگرانند و هنوز درگیر آن هستند. منطقه‌ای که در ویدئو همراه مصاحبه پخش شده به‌شدت صعب‌العبور است که با محیط دشت مهیار ارتباط و همخوانی ندارد. خلبان فرضی در کوه‌های کوهدشت فرود آمد نه اصفهان.»
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