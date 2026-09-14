دبیر فدراسیون وزنه‌برداری با بیان اینکه هر ۶ ملی‌پوش ایران شانس مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا را دارند، گفت: امیدواریم با تکرار رکوردها، تیم ایران با دست پر از این رقابت‌ها بازگردد.

وحید ربیعی درباره آخرین وضعیت تیم ملی وزنه‌برداری برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: خدا را شکر شرایط وزنه‌برداران خوب است و قرار است ۶ وزنه‌بردار به بازی‌های آسیایی اعزام شوند و روز جمعه هفته جاری هم راهی ژاپن خواهند شد. پیش از این علیرضا نصیری به دلیل اینکه در رکوردگیری انتظارات کادر فنی را برآورده نکرده بود به او فرصت ۲۱ روزه داده شد تا بتواند نظر کادر فنی را جلب کند. خوشبختانه این اتفاق افتاد و او هم در ترکیب نهائی تیم قرار گرفت و چهار وزنه‌بردار آقا و دو وزنه‌بردار خانم در این رقابت‌ها شرکت خواهند کرد. وی درباره شانس مدال‌آوری تیم ملی وزنه‌برداری در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: در دوره قبلی بازی‌های آسیایی در‌ هانگژو نتوانستیم نتیجه‌ای که مدنظرمان بود کسب کنیم، اما شرایط بچه‌ها در این دوره بهتر است و امیدواریم بتوانیم آن نتیجه را جبران کنیم. رقابت در بازی‌های آسیایی بسیار سخت است و حتی در برخی مواقع می‌توان گفت از مسابقات جهانی نیز دشوارتر است؛ چراکه همه کشورها با هدف کسب مدال به این رقابت‌ها می‌آیند و مدال بازی‌های آسیایی برای کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل رقابت سختی پیش رو

داریم. دبیر فدراسیون وزنه‌برداری تأکید کرد: تمام وزنه‌بردارانی که در ترکیب تیم قرار گرفته‌اند، شانس مدال دارند.

از ابتدا نیز صحبت ما با کمیته ملی المپیک بر این اساس بود که تیم به صورت کیفی اعزام شود و ورزشکارانی که شانس مدال دارند در ترکیب قرار بگیرند. به همین دلیل در وزن ۷۵ کیلوگرم ورزشکاری به این مسابقات اعزام نکردیم چون احتمال کسب مدال در این وزن نبود و ما هم به این موضوع توجه کردیم.