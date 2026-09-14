پایان کار جهانی پاراتیراندازان ایران با ۴ مدال و یک سهمیه پارالمپیک

پرونده تیم ملی پاراتیراندازی ایران در مسابقات جهانی کره جنوبی با ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز همراه با یک سهمیه پارالمپیک بسته شد.

در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان پاراتیراندازی ۲۰۲۶ کره‌ جنوبی، امروز در ماده تپانچه ۵۰ متر خفیف ملی‌پوشان کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند. در بخش تیمی، تیم کشورمان با ترکیب نسرین شاهی، سید محمدرضا میرشفیعی و ساره جوانمردی با ثبت رکورد ۱۵۹۶ امتیاز بعد از تیم‌های کره جنوبی و چین در جایگاه سوم ایستاد و موفق به کسب مدال برنز شد.

در بخش انفرادی همین ماده، در مرحله مقدماتی نسرین شاهی با رکورد ۵۴۳ در جایگاه دوم ایستاد و راهی مرحله فینال شد و در این مرحله با رکورد ۱۳۹.۶ در جایگاه ششم قرار گرفت. سید محمدرضا میرشفیعی با رکورد ۵۳۰ و ساره جوانمردی با رکورد ۵۲۳ و مصطفی خادم با رکورد ۵۱۰ از راهیابی به فینال این ماده بازماندند. مسابقات پاراتیراندازی قهرمانی جهان برای نمایندگان کشورمان پایان یافت و ملی‌پوشان ما در مجموع موفق به کسب ۴ مدال رنگارنگ شامل یک طلا تیمی، طلا و نقره انفرادی و برنز تیمی شدند و فائزه احمدی توانست سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ را نیز از آن خود کند.