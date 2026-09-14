خواندنی از ورزش
* با حکم علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، شروین طلوعی به عنوان سرمربی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه فلوره منصوب شد. طلوعی در دوره جدید مسئولیت خود، هدایت تیم ملی فلوره را تا بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس بر عهده خواهد داشت.
* هفته اول بیست و ششمین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی، جام یادگار امام روزهای ۲ و ۳ مهرماه برگزار میشود. امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال نقره جهان و برنز المپیک و ملیپوش ایران در بازیهای آسیایی ناگویا در وزن ۹۷ کیلوگرم با عقد قراردادی به استقلال اراک پیوست. مهدی یوسفی، دارنده مدال طلای جوانان و زیر ۲۳ سال جهان و بزرگسالان آسیا، با عقد قراردادی به تیم استقلال اراک پیوست و شاگرد غلامرضا محمدی شد. همچنین محمدهادی صیدی، دارنده مدال نقره رقابتهای کشتی جوانان جهان و ملیپوش وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در رقابتهای کشتی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در آمریکا، عصر روز گذشته با عقد قراردادی به تیم کشتی فرنگی بانک شهر پیوست.
* تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در رقابتهای بینالمللی کشتی جام احمد قدیروف بامداد دیروز راهی کشور روسیه شد. اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات که طی روزهای ۲۳ لغایت ۲۶ مهرماه در شهر چچن برگزار میشود، به شرح زیر است: ۶۵ کیلوگرم: علیاصغر سلطانی- امیررضا تیموریزاد، ۷۰ کیلوگرم: سجاد پیردایه، ۷۴ کیلوگرم: علیاکبر فضلی، ۸۶ کیلوگرم: امیرعلی مسلمی، ۹۷ کیلوگرم: مهدی حاجیلوییان، ۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جان محمدزاده، مربیان: امین طاهری- مهدی یگانه جعفری.
* غلامرضا فرخی، ملیپوش تیم ایران و نایب قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵، با حضور در موزه افتخارات کشتی ایران، سه مدال بینالمللی خود را به این گنجینه ملی سپرد. فرخی ۳ مدال خود، از جمله مدال نقره قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۶ را در گنجینه موزه کشتی ایران به یادگار گذاشت.