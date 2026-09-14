گل‌گهر؛ اولین حضور پرحاشیه در آسیا

رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ از امروز آغاز می‌شود و گل‌گهر سیرجان، پس از ماجرای پرحاشیه انتخاب نماینده ایران، برای نخستین‌بار در تاریخ خود طعم حضور در رقابت‌های باشگاهی آسیا را می‌چشد.

گل‌گهر که فصل گذشته لیگ برتر را در رده چهارم جدول نیمه‌تمام قرار گرفت، پس از ناکامی سپاهان در دریافت مجوز حرفه‌ای، از سوی فدراسیون فوتبال به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ معرفی شد؛ تصمیمی که اعتراض چادرملو و پرسپولیس، تیم‌های پنجم و ششم جدول، را به دنبال داشت. در ادامه، قرار شد سه تیم گل‌گهر، چادرملو و پرسپولیس در یک تورنمنت سه‌جانبه برای تعیین نماینده ایران رقابت کنند. چادرملو با شکست دو رقیب خود قهرمان شد، اما AFC به دلیل معرفی قبلی گل‌گهر، با تغییر نماینده ایران موافقت نکرد و در نهایت تیم سیرجانی راهی آسیا شد.

گل‌گهر حالا در گروه B لیگ قهرمانان آسیا ۲ با الجزیره امارات، المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان همگروه است و امشب از ساعت ۱۷:۱۵ در نخستین مسابقه آسیایی خود به مصاف الجزیره می‌رود.

نماینده سیرجان در حالی وارد این رقابت‌ها می‌شود که در لیگ برتر شروعی پرنوسان داشته است؛ دو پیروزی و یک تساوی در سه هفته نخست با سه شکست متوالی دنبال شد. با این حال گل‌گهر هفته گذشته با پیروزی برابر شمس‌آذر به روند ناکامی‌هایش پایان داد تا با روحیه‌ای بهتر نخستین تجربه آسیایی خود را آغاز کند.

اقدام زیبای ستاره استقلال با آزادی 10 زندانی

مهاجم استقلال دو روز قبل اقدام به آزادسازی 10 زندانی جرایم غیرعمد کرد.

تیم استقلال در شرایطی دیشب در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا مقابل السد به میدان رفت که مهاجم جوان این تیم در آستانه این مسابقه اقدام قابل تقدیری در آزادسازی زندانیان انجام داد.

سعید سحرخیزان در ابتدای این هفته و در روز اعزام اعضای تیم استقلال از تهران به بصره برای انجام مسابقه با السد قطر، اقدام به آزادسازی 10 زندانی جرایم مالی و غیرعمد زندان اردبیل و شهر زادگاهش کرد و با این حرکت انسان‌دوستانه به استقبال بازی آسیایی رفت.

بیرانوند تا نیم‌فصل به کار فجر نمی‌آید

حاتم احمدی، مدیرعامل فجرسپاسی، درباره وضعیت سربازی علیرضا بیرانوند گفت: این دروازه‌بان امروز دفترچه اعزام به خدمت خود را ارسال می‌کند و ممکن است زمان اعزامش اول مهر یا اول آبان باشد.

به گفته احمدی، بیرانوند تا نیم‌فصل امکان بازی ندارد و در صورت پیوستن به فجرسپاسی نیز فقط می‌تواند با این تیم تمرین کند. مدیرعامل فجر همچنین تأکید کرد این باشگاه برای جذب بیرانوند پیگیر موضوع از ستاد کل نیروهای مسلح بوده و فجرسپاسی اولویت محسوب می‌شود.

احمدی درباره احتمال حضور بیرانوند در نیروی زمینی و انتقال او به فجر در نیم‌فصل نیز گفت: چنین امکانی وجود ندارد و پس از تعیین کد سربازی یک ارگان نظامی، تغییر آن طبق قانون امکان‌پذیر نیست.

صعود 2 تیم به لیگ برتر و 3 تیم به دسته دوم

سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد که دو تیم از لیگ دسته اول فوتبال راهی لیگ برتر خواهند شد.

سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: رقابت‌های این فصل لیگ یک با حضور 16 تیم از سه‌شنبه 24 شهریور آغاز می‌شود و در پایان فصل، تیم‌های اول و دوم جدول رده‌بندی به لیگ برتر فصل آینده صعود می‌کنند. همچنین سه تیم آخر جدول یعنی تیم‌های چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم نیز به رقابت‌های لیگ دسته دوم سقوط خواهند کرد.

این در شرایطی بود که با تصمیم مقامات سازمان لیگ در فصل گذشته، تیم قعرنشین لیگ برتر یعنی مس رفسنجان در بازی پلی‌آف مسابقات باید به مصاف تیم سوم جدول لیگ یک یعنی صنعت نفت آبادان می‌رفت که به نظر می‌رسد در فصل 06-1405 قرار نیست چنین مسابقه‌ای برگزار شود.