مسیر سخت و دشوار پیش روی والیبال ایران رؤیای المپیک 2028 هنوز زنده است

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تیم ملی والیبال ایران با از دست دادن سهمیه آسیا، حالا دو مسیر برای رسیدن به المپیک 2028 لس‌آنجلس پیش‌رو دارد.

تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه در دیدار فینال مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف ژاپن رفت و در پایان با شکست برابر این تیم، به عنوان نایب‌قهرمانی آسیا رسید. شاگردان روبرتو پیاتزا که پیش از این با عبور از هند، نیوزیلند، چین، چین‌تایپه و استرالیا راهی فینال شده بودند، در این دیدار برای کسب عنوان قهرمانی و پایان دادن به ناکامی برابر ژاپن تلاش کردند، اما در نهایت این تیم ژاپن بود که به عنوان قهرمانی دست یافت. بر اساس قوانین این مسابقات، تیم قهرمان سهمیه مستقیم المپیک لس‌آنجلس را کسب می‌کند و ژاپن با پیروزی برابر ایران، علاوه‌ بر قهرمانی آسیا، جواز حضور مستقیم در بازی‌های المپیک لس‌آنجلس را نیز به دست آورد. تیم ملی والیبال ایران نیز در این دوره متوالی هم نتوانست ژاپن را در مسابقات قهرمانی آسیا شکست دهد و به مدال نقره این رقابت‌ها رسید.

تمرکز و انسجام؛ پاشنه آشیل تیم ملی

بهروز عطایی سرمربی پیشین تیم ملی والیبال ایران در تازه‌ترین صحبت‌های خود درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و شکست برابر ژاپن در دیدار فینال اظهار داشت: مسابقات قهرمانی آسیا، به‌خصوص با توجه به اینکه سهمیه المپیک نیز در آن مطرح بود، حساسیت ویژه‌ای داشت. در سه دوره اخیر مسابقات قهرمانی آسیا، هر سه دوره دیدار فینال بین ایران و ژاپن برگزار شده و این موضوع نشان می‌دهد که این دو تیم قدرت‌های اول آسیا هستند. ژاپن تیم بسیار خوب و منظمی بود. انتظار چنین عملکردی از ژاپن وجود داشت، چرا که این تیم از ابتدای لیگ ملت‌های امسال خودش را برای این مسابقات آماده کرده بود. ژاپن با ترکیب کامل در لیگ ملت‌ها حضور پیدا کرد، کل مسابقات را با همان ترکیب پشت سر گذاشت و با کسب ۱۲ پیروزی، خودش را برای قهرمانی آسیا آماده کرد.

وی ادامه داد: در مجموع فکر می‌کنم ژاپن منظم‌تر، با برنامه‌تر و با استراتژی درست‌تری بازی می‌کرد. روش بازی ما مقابل ژاپن مدت‌هاست به همین شکل است و تغییر چندانی نکرده است. وقتی با این شیوه نمی‌توانیم ژاپن را شکست دهیم، فکر می‌کنم باید تغییرات وسیع‌تری در نحوه بازی و برنامه‌ریزی ایجاد کنیم.

عطایی درباره عملکرد ملی‌پوشان ایران در فینال قهرمانی آسیا گفت: من معتقدم در لیگ ملت‌ها بازیکنان تلاش بیشتری کردند و از نتیجه بازی هم به خوبی این موضوع مشخص است، اما فکر می‌کنم تمرکز و انسجامی که در تیم ژاپن وجود داشت، در تیم ما نبود و این موضوع به نوعی پاشنه آشیل ایران بود. این مسئله نیاز به یک برنامه‌ریزی درست و مدون دارد و استراتژی مسابقات مختلف مشخص باشد. وقتی هدف‌گذاری انجام می‌شود، باید همان هدف‌گذاری به شکل درست نیز پیاده شود.

سرمربی پیشین تیم ملی والیبال ایران درباره شانس صعود ایران به المپیک گفت: الان کمی صعودمان به المپیک سخت شده است، چون همه چیز به رنکینگ بستگی دارد. از طرف دیگر، فکر می‌کنم کار ایران برای قهرمانی جهان نیز سخت خواهد بود. متأسفانه رنکینگ ما نسبتاً پایین است و باید تلاش مضاعفی داشته باشیم. برنامه ما باید دقیق‌تر و مدون‌تر باشد و با پشتیبانی بهتری انجام شود. امیدواریم شرایط مهیا شود تا بتوانیم به هدفمان برسیم.

دو راه باقی‌مانده برای والیبال ایران

تیم ملی والیبال ایران با شکست برابر ژاپن در فینال مسابقات قهرمانی آسیا 2026، فرصت کسب سهمیه مستقیم المپیک 2028 لس‌آنجلس از مسیر قاره‌ای را از دست داد، اما رؤیای حضور در بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان همچنان برای شاگردان روبرتو پیاتزا زنده است. ایران که با رسیدن به فینال آسیا سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان 2027 را نیز به دست آورده، دو فرصت دیگر برای المپیکی شدن دارد؛ نخست در مسابقات جهانی لهستان و در صورت ناکامی، از طریق رنکینگ جهانی پس از پایان مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های 2028. بر اساس سیستم رسمی فدراسیون جهانی والیبال، در المپیک 2028 مجموعاً 12 تیم در رقابت‌های والیبال مردان حضور خواهند داشت. یک سهمیه به آمریکا به عنوان میزبان اختصاص دارد، پنج سهمیه از رقابت‌های قهرمانی قاره‌ای سال 2026 تعیین می‌شود، سه سهمیه به تیم‌های برتر مسابقات جهانی 2027 اختصاص خواهد یافت و سه سهمیه پایانی نیز بر اساس رنکینگ جهانی پس از پایان مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های 2028 مشخص می‌شود.

مسابقات جهانی 2027 شهریور و مهرماه سال 1406 در لهستان برگزار می‌شود و بر اساس مقررات فدراسیون جهانی، سه تیم برتر این رقابت‌ها که تا آن زمان سهمیه المپیک نگرفته باشند، جواز حضور در لس‌آنجلس را به دست خواهند آورد.

این قانون یک نکته مهم دارد. ایران برای کسب سهمیه الزاماً نباید در رده سوم جدول نهائی مسابقات جهانی قرار بگیرد. معیار، سه تیم برتر واجد شرایط است. به این معنا که اگر تیمی در جمع سه یا چهار تیم نخست مسابقات جهانی قرار داشته باشد اما پیش از آن از مسیر قاره‌ای سهمیه المپیک گرفته باشد، سهمیه جهانی به تیم بعدی که هنوز سهمیه ندارد خواهد رسید.این شرایط می‌تواند اهمیت عملکرد ایران در مسابقات جهانی 2027 را دوچندان کند. تیم ملی در صورت رسیدن به مراحل پایانی این مسابقات می‌تواند بدون نیاز به انتظار برای نتایج VNL 2028، سهمیه المپیک خود را قطعی کند. از همین رو، مسابقات جهانی لهستان را باید در دسترس‌ترین فرصت ایران برای بازگشت به جمع تیم‌های المپیکی دانست. عملکرد ایران در این رقابت‌ها نه تنها جایگاه جهانی والیبال کشور را مشخص خواهد کرد، بلکه می‌تواند سرنوشت حضور تیم ملی در لس‌آنجلس را نیز تعیین کند.

اگر ایران در مسابقات جهانی 2027 نتواند سهمیه المپیک را به دست آورد، هنوز یک فرصت دیگر خواهد داشت. سه سهمیه نهائی مسابقات والیبال مردان المپیک 2028 بر اساس رنکینگ جهانی فدراسیون جهانی والیبال پس از پایان مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های 2028 تعیین خواهد شد. در این مرحله سه تیم بالاتر در رنکینگ که تا آن زمان سهمیه المپیک نگرفته باشند، جواز حضور در لس‌آنجلس را دریافت خواهند کرد. بنابراین برای ایران، تنها رتبه کلی در رنکینگ جهانی اهمیت ندارد، بلکه تعداد تیم‌هایی که پیش از آن سهمیه گرفته‌اند نیز در تعیین شانس تیم ملی تأثیرگذار خواهد بود.