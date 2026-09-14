توضیحات وزارت جهاد کشاورزی درباره یک گزارش و پاسخ کیهان

وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به یکی از گزارش‌های منتشرشده روزنامه کیهان توضیحاتی ارسال کرد.

وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به گزارش منتشرشده روزنامه کیهان در تاریخ 02/06/۱۴۰۵ با عنوان «شتاب قیمت‌ها در جاده خلوت تدبیر» توضیحاتی ارسال کرد. در این توضیحات آمده است:

۱) رویکرد در برابر جنگ اقتصادی: همان‌طور که در گزارش اشاره شد، دشمن بر تشدید مشکلات اقتصادی تمرکز کرده است. در مقابل، وزارت جهادکشاورزی در کنار تولیدکنندگان و فعالان زنجیره عرضه، تمام توان خود را برای تأمین به‌موقع غذای مورد نیاز مردم به کار گرفته است تا امنیت غذایی کشور به‌عنوان رکنی از مقاومت در برابر دشمن تثبیت گردد.

۲) تحلیل واقع‌بینانه از هزینه‌های تولید: در گزارش مذکور، «آزادسازی صادرات» به‌عنوان عامل گرانی ذکر شده است؛ اما باید توجه داشت که قیمت نهایی کالا تابعی از هزینه‌های تولید (انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل و نهاده‌های وارداتی) است. هرگونه تلاش برای کنترل قیمت‌ها از طریق «سیاست‌های دستوری»، بدون در نظر گرفتن این هزینه‌ها، مشابه سال‌های پیش، منجر به تخریب انگیزه تولید، کاهش تولید و در نهایت جهش قیمت‌ها خواهد شد.

۳) استراتژی مدیریت مازاد تولید و صادرات: برنامه تولید ما بر محور «تأمین نیازمندی داخلی» استوار است. با این حال، برای پایداری تولید و کاهش ریسک، تولید باید ۱۰ درصد بیشتر از نیاز داخلی باشد. این مازاد تولید در دو مسیر «صادرات» و «ذخایر استراتژیک» قرار می‌گیرد تا:

الف) انگیزه تولیدکننده حفظ شود.

ب) پایداری تولید در بلندمدت تضمین گردد.

ج) قیمت‌ها در بازار داخلی به دلیل افزایش عرضه، تعدیل شوند.

شایان ذکر است که این رویکرد در چند ماه اخیر، علی‌رغم تمامی شرایط نامساعد، منجر به تثبیت قیمت‌ها و پایداری در تولید شده.

پاسخ کیهان:

۱) بازارهای معیشتی، به‌خصوص محصولات کشاورزی و غذایی اساسی و پرمصرف، در همه جای جهان، حتی آزادترین اقتصادها، دستوری و با مداخله حداکثری دولت مدیریت می‌شود.

۲) بخش کشاورزی، به‌خصوص در تولید کالاهای اساسی و پرمصرف، در هیچ کجای جهان آن‌چنان سودآور نیست و در تمام کشورها، از جمله آمریکا و اروپا، با یارانه‌های سنگین دولتی حمایت می‌شود. به‌عنوان مثال، آمریکا به‌عنوان یکی از آزادترین اقتصادهای جهان در بودجه امسال خود، یک هزار میلیارد دلار به یارانه بخش کشاورزی و دامی و امنیت غذایی اختصاص داده است و همواره شاهد دخالت حداکثری دولت این کشور در این بخش بوده و هستیم.

۳) تمام قوانین و مقررات در زمان جنگ، تابع شرایط خاص است و صادرات محصولات کشاورزی و دام و طیور اساسی و پرمصرف در زمان جنگ و محاصره، در هیچ کشوری صورت نمی‌گیرد و مازاد تولید، ذخیره‌سازی یا بین مردم توزیع می‌شود. دولت می‌تواند با خرید تضمینی مازاد تولید محصولات کشاورزی و دامی اساسی و پرمصرف، آن را از طریق کالابرگ توزیع کند تا کمی از بار تورم سنگین فعلی از دوش مردم کاسته شود.

گفتنی است؛ با توجه به افزایش چندبرابری قیمت اقلام کشاورزی و دامی، پس از حذف ارز ترجیحی، مجوز صادرات برخی اقلام، گرانی‌ها را تشدید کرد و بار بسیار سنگینی بر اقشار کم‌درآمد و متوسط گذاشت که آخرین نمونه آن در بازار تخم‌مرغ رخ داد.