آغاز خرید حمایتی مرغ از مرغداران

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از آغاز خرید حمایتی مرغ تولید داخل از دیروز ۲۳ شهریور خبر داد.

به گزارش شرکت پشتیبانی امور دام کشور، «پرویز جعفری» درباره خرید حمایتی مرغ تولید داخل از مرغداران اظهار داشت: در پی تصویب مجوز افزایش ذخایر راهبردی گوشت مرغ در ستاد تنظیم بازار کشور، از دیروز ۲۳ شهریورماه فرآیند تأمین و ذخیره‌سازی مرغ تولید داخل آغاز شد.

او افزود: بر اساس ضوابط تعیین‌شده، مرغ‌های با وزن ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم، به‌صورت منجمد و شیرینگ ‌پک‌شده و با نرخ هر کیلوگرم ۳۳۵ هزار تومان، تحویل درِ سردخانه از تولیدکنندگان پذیرفته می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با تأکید بر اینکه اجرای این طرح در چارچوب سیاست‌های ستاد تنظیم بازار کشور صورت می‌گیرد، تصریح کرد: صیانت از تولید داخلی، ایجاد اطمینان در میان تولیدکنندگان، تأمین پایدار نیاز کشور و برخورداری از پشتوانه کافی برای مدیریت بازار در شرایط ضروری، از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.

جعفری ادامه داد: با توجه به شرایط تولید و تحولات بازار، این شرکت آمادگی دارد متناسب با میزان عرضه و نیاز کشور، نسبت به تأمین و نگهداری محصول اقدام کند تا امکان مداخله مؤثر و به‌موقع در مواقع مورد نیاز فراهم باشد.

وی از تولیدکنندگان خواست محصول واجد شرایط خود را مطابق ضوابط اعلام‌شده عرضه کنند.