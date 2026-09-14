دسترسی ایرانیها به ۳۱ درصد دامنههای اینترنت تحریم شده است
سرویس اقتصادی -
معاون وزیر ارتباطات گفت: دسترسی ایرانیها به ۳۱ درصد دامنههای پرکاربرد اینترنت، با وجود سر دادن شعار دسترسی آزاد به اطلاعات، تحریم شده است.
به گزارش کیهان، بهزاد اکبری در نشست خبری شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار کرد: ۳۱ درصد دامنههای پرکاربرد اینترنت بینالملل، برای ایرانیها تحریم و مسدود شده است؛ یعنی اگر فیلترینگ داخلی هم نباشد، امکان دسترسی آزاد به این دامنهها برای کاربران در ایران وجود ندارد.
او افزود: کاربران در ایران، اگر بخواهند به اینترنت عادی دسترسی داشته باشند، با تحریم روبهرو میشوند. بخشی به دلیل تحریمها و بخش کوچکی هم به دلیل آلودگی دیوایسهای ایرانی است، اما پلتفرمهای بزرگ دنیا در آمریکا و اروپا به روی ایرانیها بسته است.
مغایرت با شعار آزادی
معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: این تحریمهای بینالمللی جای سؤال دارد و بسیاری از خدماتی که ارائه میشود، برای مصرفکننده نهایی است؛ لذا پژوهشگران یا فعالان اقتصادی امکان استفاده ندارند. در همه جای دنیا شعار دسترسی آزاد به اطلاعات داده میشود، ولی ۳۱ درصد خدمات را به روی ایرانیها میبندند. لذا کاربران چارهای جز استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیتها ندارند.
اکبری افزود: اغلب پلتفرمهای پرکاربرد هوش مصنوعی و تمام ایپیآیهای گوگل یا بازیهای مهم دنیا به روی کاربران ایران بستهاند. حتی بازیهایی که برای کودکان است هم مسدود شدهاند. این تحریمها محکوم است و تناسبی با شعارهای حمایت از ملت ایران ندارد.
مصرف اینترنت ایران در حد جهانی
وی با بیان اینکه متوسط استفاده از اینترنت سیار در دنیا ۲۲ گیگ برای هر وسیله است، اما در ایران ۲۳ تا ۲۵ گیگ در ماه است، افزود: به لحاظ مصرف ترافیک در شبکه موبایل تفاوتی با دنیا نداریم، اما به خاطر عقبافتادن شبکه اینترنت ثابت، ۳۰ درصد ترافیک به شبکه ثابت برمیگردد و ۷۰ درصد برای موبایل است؛ در حالی که در دنیا این شاخص برعکس است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال حاضر به لحاظ ترافیکی ۹۰ درصد ترافیک بینالمللی داریم و این افت ۱۰ درصدی به این معنی نیست که ترافیک شبکه کاهش یافته است. متأسفانه بخشی از ترافیک شبکه از مسیرهای رسمی و قانونی خارج شده و یک ترابیت بر ثانیه افت ترافیک داریم که از مسیرهای غیررسمی و استارلینک است.
مسیر ایران جایگزین ندارد
اکبری با بیان اینکه بحث فروش ترانزیت دادهها در دو سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته، با اشاره به ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران در اتصال شرق و غرب و کشورهای منطقه، اظهار کرد: مسیر ایران برای بخشی از ارتباطات منطقهای جایگزین مناسبی ندارد و میتواند در کنار مسیرهای موجود، بهعنوان یک مسیر جایگزین برای انتقال داده میان آسیا و اروپا مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضر بخش مهمی از ارتباطات کشورهای حاشیه خلیج فارس با کشورهای حوزه CIS از مسیرهای دریای سرخ، بابالمندب و کانال سوئز انجام میشود؛ در حالی که مسیر ایران میتواند زمان انتقال داده را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: این ظرفیت برای بسیاری از شرکتهای بزرگ بینالمللی و ارائهدهندگان خدمات که در منطقه سرمایهگذاری کردهاند، جذاب است و میتواند برای اتصال شمال و جنوب و همچنین ارتباط شرق آسیا با اروپا مورد استفاده قرار گیرد.
اکبری با اشاره به پیشرفتهای ایران در بخش سایبری، از تمایل اعضای بریکس برای استفاده از توانمندیهای کشورمان در این بخش خبر داد.
او به اقدامات انجامشده برای افزایش تابآوری شبکه داخلی و بینالمللی کشور اشاره و از توسعه بیش از ۵۰ درصدی شبکه IP ملی خبر داد و گفت: از ابتدای دولت بیش از ۵۰ درصد ترافیک کشور را رشد دادیم.
معاون وزیر ارتباطات درخصوص آیپیوی۶ نیز تأکید کرد: هیچ محدودیتی در این زمینه نداریم. ولی در بخش اپراتورهای ثابت هنوز فاصله است؛ آن هم به این دلیل که اپراتورها برای مشترکین
فعال نکردند.
اکبری از افزایش حملات سایبری به کشور خبر داد و گفت: در دو هفته گذشته حملات دیداس بسیار بزرگی داشتیم که با آن مقابله کردیم. بهطور متوسط روزانه بین ۱۵۰ هزار تا ۱۸۰ هزار رخداد امنیتی از خارج به داخل و ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار رخداد امنیتی از داخل به داخل داریم.