تحقق ۱۱۰ درصدی درآمد نفت در بودجه ۱۴۰۵
اخبار دریافتی از گزارش عملکرد بودجه دولت نشان میدهد؛ درآمد نفت در بودجه تا پایان مرداد ۱۱۰ درصد محقق شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرغم بروز جنگ اخیر، تشدید تحریمها و محاصره دریایی غیرقانونی کشور از سوی آمریکا، صادرات نفت کشور طی پنجماهه امسال با شگردهای مختلف انجام
شده است.
بر اساس اخبار دریافتی از میزان عملکرد بودجهای دولت تا پایان مردادماه امسال، حدود ۱۱۰ درصد از درآمد نفتی کشور در بودجه طی این مدت محقق شده است.
بنابراین، میزان کسری بودجه دولت در مردادماه امسال، نسبت به تیر، حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و شاهد وضعیت بهتری در این خصوص بودهایم. همچنین وضعیت ذخایر کالاهای اساسی چه در بخش دولتی و چه خصوصی مطلوب است؛ بهگونهای که ۵۰ درصد بیش از ذخایر تکلیفی، ذخیره کالای اساسی داریم.
پولهایی که دولت میگفت نیست، اینجاست
همچنین رد منابعی که پیش از رسیدن به خزانه در حساب دستگاهها متوقف میشود؛ حالا ابعاد تازهای از ماجرای «پول نداریم» را آشکار کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ طبق اطلاعات رسیده، بودجه دولت تا پایان تیرماه فقط
۲۱ و نیم درصد کسری داشته در حالی که منابع حاصل از فروش نفت و گاز تحقق ۱۱۰ درصدی
داشته است.
پیش از این مقامات دولتی بدون اشاره به نوع مدیریت دولت، کمبود منابع مالی را به ناتوانی در فروش نفت و محدودیت درآمدهای نفتی نسبت داده بودند. این در حالی است که طبق اعلام دیوان محاسبات، ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در حساب این سازمان رسوب کرده و بلااستفاده مانده است.
«محسن برزوزاده»؛ مدیرکل اسبق خزانه گفت: «بسیاری از منابع دولت پیش از ورود به خزانه به حساب شرکتها واریز میشود»؛ یعنی در این فرآیند، منابع بودجهای عملاً به منابع فرابودجهای تبدیل میشود. بنابراین، همزمان با اعلام کسری بودجه، پول دولت از مسیر اصلی بودجه و خزانه خارج شده و در دسترس دولت نیز قرار نمیگیرد!
حالا با توجه به اینکه، بودجه چندماهه گذشته از امسال، بیشتر از مدت مشابه سال گذشته تحقق پیدا کرده، رئیس سازمان برنامه تصریح کرد که دولت، برنامهای برای اصلاح بودجه ندارد. این در حالی است که در سالهای گذشته و زمانی که میزان کسری بودجه دولت بالا میرفت دولت لایحه اصلاح بودجه را به مجلس میفرستاد.
طبق آمار دولت، فقط در چهارماهه اول امسال با وجود جنگ منابع بودجه یک و نیم برابر مدت مشابه سال قبل محقق شده بود.