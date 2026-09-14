آمریکا در شوک تاریخی گازوئیل ۱۰ دلاری

میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا با عبور از مرز شش دلار، رکوردی تاریخی ثبت کرد؛ اما در کالیفرنیا، بهای

۱۰ دلاری برای هر گالن، فعالیت‌های اقتصادی را به بن‌بست کشانده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ بحران گازوئیل در آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ به‌گونه‌ای که به گزارش بلومبرگ، یک پمپ‌بنزین وابسته به شرکت «شل» در محله «سیرا مسا» در شهر سن‌دیه‌گو، ایالت کالیفرنیا، هر گالن گازوئیل را به قیمت ۹ دلار و ۹۹ سنت به فروش می‌رساند؛ صحنه‌ای که عمق بحران سوخت و فشار مضاعف بر زنجیره‌های تأمین، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان را آشکار می‌سازد.

این در حالی است که بر اساس داده‌های انجمن خودرویی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت گازوئیل در سراسر این کشور برای نخستین بار از مرز شش دلار در هر گالن عبور کرده است.

بلومبرگ افزود؛ در واقع، از نظر تئوری، قیمت گازوئیل می‌تواند از ۹ دلار و ۹۹ سنت هم فراتر برود، اما مشکل اینجاست که بیشتر تابلوهای الکترونیکی پمپ‌بنزین‌ها فقط جای کافی برای نمایش چهار رقم دارند؛ یعنی حداکثر می‌توانند عددی مثل ۹ و ۹۹ را نشان دهند و اگر قیمت به ۱۰ دلار یا بیشتر برسد؛ این تابلوها دیگر قادر به نمایش آن نیستند.

اما این وضعیت نشان‌دهنده یک بحران تاریخی گازوئیل است که قیمت‌ها را در آمریکا به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده و فشارهای بیشتری را بر بازار سوختِ از پیش تحت فشار کالیفرنیا تحمیل کرده است.

بحران تاریخی گازوئیل

داده‌های انجمن خودرویی آمریکا نشان می‌دهد؛ میانگین قیمت گازوئیل در کالیفرنیا روز جمعه به بیش از هشت دلار در هر گالن رسید که بالاترین سطح تاریخی محسوب می‌شود. همچنین میانگین قیمت‌ها در سطح ملی برای نخستین بار از شش دلار در هر گالن فراتر رفت؛ روندی که با ادامه اختلالات در بازارهای انرژی ناشی از جنگ در ایران و مناقشه روسیه و اوکراین تشدید شده است.

این جهش قیمتی، نگرانی شرکت‌هایی را برانگیخته که برای راه‌اندازی کامیون‌ها، ماشین‌آلات سنگین و تولید برق به گازوئیل وابسته‌اند. هزینه‌های بالای سوخت، سود این شرکت‌ها را فرسوده کرده و بسیاری را به افزایش قیمت خدمات خود وادار کرده است؛ موضوعی که فشارهای تورمی تازه‌ای بر مصرف‌کنندگانی وارد می‌کند که پیش‌تر نیز با افزایش مستمر هزینه‌های زندگی و انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

«ولاد کاندیبوویچ»؛ مالک شرکت حمل‌ونقل «کیو شارک مووینگ» در کالیفرنیا، گفت: «صورت‌حساب ماهانه سوخت ناوگان دیزلی این شرکت در ماه اوت به ۱۶ هزار دلار رسیده، در حالی که یک سال پیش از آن حدود ۸۲۰۰ دلار بود.» به گفته او، «مشتریان هم‌اکنون به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت در این ایالت تحت فشار مالی شدیدی قرار دارند.»

کاهش ذخایر به سطح بی‌سابقه

فشارها در شرایطی افزایش یافته که بر اساس داده‌های دولتی، ذخایر گازوئیل در سواحل غربی آمریکا به پایین‌ترین سطح فصلی خود از سال ۱۹۹۸ رسیده است. در همین حال، قراردادهای آتی مرجع گازوئیل نزدیک به پنج دلار در هر گالن معامله می‌شود.

قیمت بنزین نیز در آمریکا، به دنبال تنش‌های گسترده در تنگه هرمز و ادامه درگیری‌ها در غرب آسیا به‌شدت افزایش یافته و بر اساس داده‌های انجمن خودرویی آمریکا، میانگین ملی هر گالن بنزین معمولی در امروز یکشنبه به چهار دلار و ۲۹ سنت رسیده است.

این رقم در حالی ثبت می‌شود که پیش از آغاز جنگ در فوریه امسال، میانگین قیمت بنزین در آمریکا حدود دو دلار و ۹۸ سنت بود و همین افزایش، فشار تورمی مضاعفی را بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی تحمیل کرده است.