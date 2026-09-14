واکنش خواننده آمریکایی به حضور یک صهیون در یک برنامه تلویزیونی
نائومی مکفرسون، عضو گروه موسیقی آمریکایی «مونا»، پس از حضور گال گدوت، بازیگر اسرائیلی، در برنامه «جیمی کیمل لایو»، با انتشار پیامی از فلسطین حمایت کرد و از همزمانی حضور این گروه با گدوت در برنامه فاصله گرفت. این واکنش در روزهای اخیر و پس از پخش قسمت مربوط به حضور گدوت در این برنامه مطرح شده است.
گال گدوت روز ۱۰ سپتامبر در این برنامه حاضر شد و درباره جشن «روش هشانا»، سال نوی یهودیان، با جیمی کیمل گفتوگو کرد و سپس به همراه مجری برنامه، ساز شوفار را نواخت. گروه «مونا» نیز بهعنوان مهمان موسیقی همان قسمت، اجرای خود را از چند روز قبل ضبط کرده بود.
مکفرسون پس از پخش برنامه در صفحه اینستاگرام خود توضیح داد که اعضای گروه هنگام ضبط اجرا از هویت سایر مهمانان برنامه اطلاع نداشتند. او پس از این توضیح، با انتشار پیامی کوتاه از فلسطین حمایت کرد و نوشت: «فلسطین آزاد».
این واکنش بهعنوان فاصلهگیری اعضای گروه از حضور همزمان با گدوت در برنامه مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
«مونا» پیش از این نیز مواضعی در حمایت از فلسطینیان داشته است. گزارشها، از جمله، به فعالیت این گروه در سال ۲۰۲۴ برای جلب حمایت مالی از مردم غزه اشاره کردهاند. با این حال، در ماجرای اخیر، مکفرسون مشخصاً تأکید کرده که اجرای گروه از قبل ضبط شده و اعضای آن از حضور گدوت در قسمت اطلاع نداشتند.
این واکنش در شرایطی مطرح شده که گال گدوت از شناختهشدهترین چهرههای اسرائیلی در هالیوود است و مواضعش درباره اسرائیل و جنگ غزه طی سالهای اخیر بارها با واکنشهای مخالف روبهرو شده است.