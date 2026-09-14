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کد خبر: ۳۳۷۹۸۷
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
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تجلیل از یک مدیر فرهنگی که راهگشای جوانان بود

مراسم یادبود زنده‌یاد «مصطفی واحدی»، مدیر جهادی، مسئول ستاد جشنواره عمار در استان سمنان و رئیس فقید حوزه هنری شاهرود، با حضور جمعی از اندیشمندان و فعالان جبهه فرهنگی انقلاب در حسینیه هنر برگزار شد.
علیرضا کمیلی، کارشناس مسائل جهان اسلام، در این مراسم با تجلیل از دو دهه مجاهدت بی‌ادعای مرحوم واحدی، حفظ استقلال، عزت‌نفس و تلاش برای شناسایی استعدادهای جوان و روستایی را از خصوصیات بارز وی دانست. همچنین مسعود براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، با تأکید بر پیوند جدانشدنی فرهنگ و بصیرت سیاسی در سیره این فعال انقلابی، ثبت و تکثیر تجربیات وی را نیازی اساسی برای راهبری جریان‌های مردمی برشمرد.
در ادامه، محسن اسلام‌زاده، مستندساز، حجت‌الاسلام ایمان نوروزی و محمدحسین صبوری، دبیر اجرایی جشنواره عمار، به بیان خاطراتی از پرکاری، تواضع، پرهیز از رفتارهای تشریفاتی و نقش کلیدی وی در توسعه اکران‌های مردمی فیلم‌های انقلاب و تبدیل کتاب‌فروشی شخصی‌اش به سنگر مجاهدت فرهنگی پرداختند. حاضران در پایان بر لزوم تداوم راه این مدیر مخلص و الگوسازی از کارنامه جهادی وی تأکید کردند.

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