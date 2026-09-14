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کد خبر: ۳۳۷۹۸۶
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
سرویس کیهان » اخبار
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مورگان فریمن:

در آمریکا مجرمان به ریاست جمهوری می‌رسند!

بازیگر سینمای آمریکا به تناقضات آشکار ساختار سیاسی آمریکا پرداخت.
مورگان فریمن در گفت‌وگویی تلویزیونی با انتقاد شدید از وضعیت حاکم بر سیاست آمریکا و راه یافتن مجرمان به والاترین مناصب قدرتی، ابراز شگفتی کرد که چگونه فردی با پرونده‌های سنگین کیفری می‌تواند هدایت کشور را در دست بگیرد. وی با اشاره مستقیم به دونالد ترامپ و ۳۴ فقره اتهام و محکومیت قطعی وی گفت: «من شخصاً نمی‌توانم درک کنم که چطور یک مجرم محکوم‌شده با ۳۴ فقره جرم می‌تواند رئیس‌جمهور شود. چطور چنین چیزی ممکن است؟ آن حکم قبل از اینکه او وارد دفتر بیضی [کاخ سفید] شود صادر شده بود؛ بنابراین این موضوع برای من اصلاً منطقی نیست.»
این بازیگر آمریکایی همچنین با هشدار نسبت به روند افول و انحطاط ایالات متحده افزود: «ما کسی را در کاخ سفید داریم که دارد ما را به سمت نابودی می‌برد.»

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