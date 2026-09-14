کد خبر: ۳۳۷۹۸۵
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
مسئله داخلی جشنواره سینما حقیقت چیست؟
مستند «مسئله داخلی»، که برای اولینبار سراغ روایتی گفتهنشده از ارتباط آیتالله محمدتقی مصباح یزدی با حزبالله لبنان رفته است، پس از طی آخرین مراحل تولید، برای نمایش در «جشنواره حقیقت» آماده میشود.
فیلمبرداری این مستند در لبنان و ایران انجام شده و از گفتوگوهای اختصاصی و روایات دستاول شخصیتهای برجسته حزبالله همچون شهید سید حسن نصرالله، شیخ نعیم قاسم، شهید سیدهاشم صفیالدین، شهید شیخ نبیل قاووق و نیز نزدیکان و شاگردان مرحوم آیتالله مصباح یزدی رونمایی میکند.
این مستند که محصول ستاد بزرگداشت علامه مصباح یزدی (قدسسره) است، با تهیهکنندگی و کارگردانی سیدمحمدعلی صدرینیا و طراحی سناریو و نویسندگی علی صفار هرندی تولید شده است.