اسرائیل به مستندسازان خودش هم رحم نکرد
میکی زوهار، وزیر فرهنگ اسرائیل، پس از آنکه مستند «نازا» با موضوع افشاگری علیه رژیم صهیونیستی در جنگ غزه جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرد، تهدید کرد برای لغو تابعیت یوال آبراهام و راشل زر، کارگردانان این فیلم، اقدام خواهد کرد.
زوهار، وزیر رژیم صهیونیستی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، مدعی شد این مستند «نفرتانگیز» است و دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ونیز را «تکاندهنده» خواند. او این فیلمسازان را متهم کرد که «فقط برای تشویق شدن از سوی یهودستیزان در سراسر جهان» به اسرائیل آسیب میزنند.
به گزارش فارس، زوهار همچنین گفت اقدامات آبراهام و زر «خیانت» به این رژیم محسوب میشود. او نوشت: «بهعنوان وزیر فرهنگ، فوراً برای لغو تابعیت اسرائیلی این سازندگان منفور به دلیل خیانت اقدام خواهم کرد.»
مستند ۸۰ دقیقهای «نازا» شهادتهای گستردهای از افسران اطلاعاتی و سربازان اسرائیلی ارائه میکند که در شناسایی و هدفگیری غیرنظامیان فلسطینی از راه دور مشارکت داشتهاند. عنوان این فیلم از یک اصطلاح اختصاری در ارتش اسرائیل گرفته شده که برای اشاره به غیرنظامیانی به کار میرود که انتظار میرود در یک حمله نظامی کشته شوند.