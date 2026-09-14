بقائی: ادعاهای هستهای آژانس علیه ایران «هیاهو برای هیچ» است
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به ادعاهای هستهای گروسی علیه ایران گفت: به گونهای صحبت میکنند که انگار یک پرونده سری و محرمانه کشف شده است؛ در حالی که در واقع با «هیاهو برای هیچ» مواجه هستیم.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه (23 شهریورماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره تازهترین تحولات سیاست خارجی ایران و موضوعات منطقهای توضیح داد.
بقائی در پاسخ به پرسشی درباره لغو ناگهانی نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه خلیجفارس در عمان، با اشاره به اظهارات مدیرکل خلیجفارس وزارت امور خارجه درباره تعویق این نشست، گفت: تصمیمگیری درباره مسائل سیاست خارجی و امنیت ملی بر اساس یک مؤلفه انجام نمیشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: تفاهم ایران و عمان درباره تأمین مسیرهای دریانوردی و موضوعات مرتبط با حقوق و حاکمیت دو دولت ساحلی، پس از هفتهها مذاکره میان دو کشور حاصل شده است. قرار بود این موضوع در نشست منطقهای مطرح شود و فرصتی برای گفتوگو درباره ایجاد منطقهای امن و دور از مداخله بازیگران خارج از منطقه فراهم شود.
بقائی با بیان اینکه کشورهای منطقه همسایگان دائمی یکدیگر هستند، گفت: اختلافات موجود نباید مانع گفتوگو برای ایجاد امنیت و ثبات منطقهای شود. او افزود که این فرصت میتوانست زمینهای برای گفتوگو میان کشورهای منطقه باشد و انتظار میرفت طرفها از آن استفاده کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره علت لغو نشست نیز خاطر نشان کرد: «خبری که مطرح شده، بله، درست است؛ اینکه عربستان درخواست کرد این نشست فعلاً برگزار نشود.»
او در ادامه، نسبت دادن این موضوع به تحولات میان عربستان و یمن را «آدرس اشتباهی» دانست و تأکید کرد: مشکلات یمن ریشهای طولانیمدت دارد.
بقائی همچنین گفت: تفاهم میان دو دولت ساحلی نهائی شده است و ایران با مشورت عمان درباره گام بعدی، از جمله نحوه اعلام یا ثبت این تفاهم، تصمیمگیری خواهد کرد و نتیجه اطلاعرسانی میشود.
ادعای آمریکا درباره امنیت کشتیرانی
با حمله به شناورهای ایرانی در تضاد است
سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از نشست خبری، درباره وضعیت کشتیرانی در خلیجفارس و دریای عمان اظهار داشت: آمریکا به یک شناور در نزدیکی جزیره هنگام حمله کرده که در جریان آن، جمشید رجبی، یکی از هموطنان ایرانی، شهید و چند نفر دیگر از جمله دو شهروند پاکستانی مجروح شدند.
بقائی با اشاره به این حادثه، ادعای آمریکا درباره نگرانی از امنیت کشتیرانی را با اقدام این کشور در حمله به شناور ایرانی در تضاد دانست و افزود: آمریکا در حالی هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای خود در منطقه حضور نظامی دارد که در نزدیکی سواحل ایران به شناورهای ایرانی حمله میکند.
تهران در تصمیمات یمنیها مداخلهای ندارد
بقائی درباره تحولات بابالمندب و ادعاها درباره نقش ایران در تصمیمات نظامی یمنیها گفت هیچ مداخلهای از سوی ایران در مباحث مرتبط با یمن وجود ندارد.
وی تأکید کرد: یمنیها خودشان درباره مسائل مربوط به کشورشان تصمیم میگیرند و انصارالله نیز یک طرف مستقل یمنی است که بر اساس مصالح و منافع خود تصمیم میگیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سابقه تحولات یمن ابراز داشت: نمیتوان تحولات امروز را بدون توجه به پیشینه این موضوع تحلیل کرد. به گفته او، یمن طی سالهای گذشته با تعرض و محاصره مواجه بوده و تلاشهایی برای دستیابی به حقوق مورد نظر خود انجام داده است.
بیان ناقص یا وارونه واقعیات از سوی مدیرکل آژانس زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند
بقائی درباره مسئولیت آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مدیرکل آن در قبال گزارشهایی که به گفته او زمینه سوءاستفاده و فضاسازی علیه ایران را فراهم کرده است، تصریح کرد: مسئولیت هر نوع مشارکت و معاونت در ارتکاب یک عمل خلاف بینالمللی با گذشت زمان از بین نمیرود.
وی افزود: از نظر ایران، بیان ناقص یا وارونه واقعیات میتواند زمینه سوءاستفاده از گزارشهای آژانس را فراهم کند.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به ادعاهای هستهای گروسی علیه ایران گفت: به گونهای صحبت میکنند که انگار یک پرونده سری و محرمانه کشف شده است؛ در حالی که در واقع با «هیاهو برای هیچ» مواجه هستیم.
ادعاها درباره کوه کلنگ گزلا
صرفاً فضاسازی رسانهای است و هیچ مبنایی ندارد
بقائی درباره ادعاهای مطرحشده درباره فعالیت هستهای در کوه کلنگ گزلا گفت این موضوع پیش از این نیز مطرح شده بود و در زمان مذاکرات دولت سیزدهم با دولت سابق آمریکا مورد بحث قرار گرفته بود.
وی افزود ایران مطابق تعهدات پادمانی خود هر آنچه را لازم بوده یا لازم باشد به آژانس اطلاع داده است و ادعاهای مطرحشده درباره این مکان، از نگاه وزارت امور خارجه، مبنای لازم را ندارد.
کشورها در بریکس و شانگهای برای مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا چارهاندیشی میکنند
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نقش بریکس در برابر سیاستهای آمریکا علیه ایران گفت: ایران انزواپذیر نیست و کشورهایی که از خود دفاع میکنند، منزوی نمیشوند.
بقائی اظهار کرد: کشورها در چارچوب ترتیبات چندجانبهای مانند شانگهای و بریکس، علاوهبر بیان مخالفت خود با یکجانبهگرایی، برای مقابله با پیامدهای این روند نیز چارهاندیشی میکنند.
سیاست نظام درباره دکترین هستهای ایران
روشن است
بقائی درباره مباحث مربوط به تغییر دکترین هستهای ایران و احتمال خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای گفت: سیاست نظام در این زمینه روشن است.
وی با اشاره به سه اصل اساسی معاهده منع اشاعه شامل خلع سلاح هستهای، جلوگیری از تکثیر سلاحهای هستهای و بهرهمندی از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز، افزود: بحثهای مطرحشده درباره موضوعات هستهای در شرایط کنونی، در بستر تحولات و فشارهای موجود شکل گرفته است.
او همچنین درباره امنیت تنگه هرمز گفت: این موضوع به دو دولت ساحلی مربوط است و ایران نسبت به مسئولیتهای خود در قبال منطقه و جامعه بینالمللی آگاه است. بقائی تأکید کرد که از دیدگاه ایران، ریشه ناامنیهای کنونی در تنگه هرمز، اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
از مساعی جمیله چین در رابطه با مباحث منطقه استقبال میکنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مواضع چین و احتمال نقشآفرینی این کشور در تحولات منطقه گفت ایران همواره از موضع اصولی و مسئولانه چین در مسائل امنیتی منطقه استقبال کرده است.
بقائی افزود: چین در مقاطع مختلف نقش سازندهای در تقویت امنیت و ثبات منطقه داشته و ایران آمادگی خود را برای همکاری با چین در این زمینه اعلام کرده است.
وی در عین حال گفت: مشکل میان ایران و آمریکا، مسئله میانجی نیست، بلکه از نگاه ایران، نبود اراده واقعی و حداقل حسننیت از سوی طرف آمریکایی برای استفاده از دیپلماسی است.
تاکنون اجماعی در شورای امنیت
درباره اسنپبک ایجاد نشده است
بقائی درباره تحولات شورای امنیت و موضوع موسوم به اسنپبک گفت: برخلاف برخی گزارشها، در شورای امنیت اجماعی درباره این موضوع شکل نگرفته است.
وی اظهار کرد: از سال گذشته، پس از طرح موضوع اسنپبک از سوی سه کشور اروپایی، اختلافنظر اساسی در شورای امنیت ایجاد شده و این اختلاف همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، او افزود: آمریکا و کشورهای اروپایی هر از گاهی نشستهایی در سطح شورای امنیت برگزار میکنند، در حالی که چین، روسیه و دیگر کشورهای مخالف این روند نیز مواضع خود را اعلام میکنند.