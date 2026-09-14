رقم کالابرگ قطعاً افزایش مییابد
رئیسجمهور درباره برخی از برنامههای حمایتی دولت اعلام کرد: رقم کالابرگ قطعاً افزایش خواهد یافت و حتماً در حوزه بهداشت و درمان بازنشستگان و معیشت، تصمیمات سازندهای اتخاذ خواهد شد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور روز دوشنبه (23شهریورماه) در نشست صمیمی با جمعی از بازنشستگان که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، تصریح کرد: متأسفانه کسانی مدعی حقوق بشر و انسانیت هستند که با ابزار و تکنولوژیهایی که در اختیار دارند، کودکان و مردم بیگناه و بهویژه رهبر ما را شهید میکنند. از طرفی برخی از ایرانیان خارج از کشور همسو با دشمنان به دنبال تحریک مردم در داخل کشور هستند. خوب است انصاف و انسانیت داشته باشیم و همانگونه که امام حسین(ع)، فرمودند: «اگر دین ندارید، آزاده باشید».
وحدت و انسجام داخلی
رمز ایستادگی در برابر قلدری آمریکاست
وی، وحدت و انسجام را رمز ایستادگی در برابر قلدری آمریکا برشمرد و گفت: چنانچه در کشور همدلی و همافزایی وجود داشته باشد و بتوانیم وحدت و انسجام را حفظ کنیم، هیچگاه در مقابل آمریکا سر خم نخواهیم کرد. واقعیت این است آنها قلدری میکنند و با مشکلات و محدودیتهایی که ایجاد کردهاند، به دنبال فروپاشی اجتماعی هستند. آمریکا راهها را بسته و به دنبال ایجاد اختلاف در کشور است.
رئیسجمهور با اشاره به استفاده از ابزار و تکنولوژی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، یادآور شد: آنها دولت تروریست ایجاد کردهاند و هر که را که دلشان میخواهد، ترور میکنند. در غزه نیز مردم بیگناه آن منطقه را تروریست مینامند، در حالی که آنها حتی آب و غذا ندارند که مصرف کنند.
پزشکیان در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مطالبات نمایندگان کانونهای بازنشستگی، خاطرنشان کرد: میتوانیم با حضور نمایندگان شما در جلسات تخصصی، مطالبات و مشکلات مطرح شده در جلسه را هدفمند مدیریت کنیم و برای هر کدام راهحلی داشته باشیم. بر خود وظیفه میدانم در اسرع وقت این جلسات تخصصی در حوزههای معیشتی، بیمه، قوانین، معوقات، دارو و سلامت با کارگروههای مربوطه بازنشستگان برگزار شود و برای هر کدام راهحلی ارائه گردد. وجود همکاری و همافزایی در تمام حوزهها ضرورت دارد و میتوانیم کاری کنیم که زندگی آرامی داشته باشیم و بخشی از دغدغههای شما کاهش یابد.
بستر را برای استفاده از تجربه
و مهارت بازنشستگان فراهم میکنیم
وی با اشاره به ظرفیت محلهمحوری و مسجدمحوری، یادآور شد: بستر را برای حضور و استفاده از تجربه و مهارت شما بازنشستگان در استانداریها فراهم میکنیم. اغلب این فعالیتها نیاز به بودجه ندارد، بلکه وجود زبان مشترک و همدلی، پیشنیاز برطرف کردن برخی از مسائل است.
رئیسجمهور با اشاره به پرهیز نگاه تبعیضآمیز گفت: هر ایرانی که در این آب و خاک زندگی میکند، فارغ از قومیت، جنسیت، دین یا مذهب مورد احترام است و باید از امکانات کشور بهرهمند شود. به همین دلیل است که میگویم با همکاری و رفاه، با همکاری و وفاق میتوانیم روندها را اصلاح کنیم و بهبود ببخشیم.
پزشکیان درباره برخی از برنامههای حمایتی دولت اعلام کرد: رقم کالابرگ قطعاً افزایش خواهد یافت و حتماً در حوزه بهداشت و درمان بازنشستگان و معیشت، تصمیمات سازندهای اتخاذ خواهد شد. از همین رو اکنون در حال تقویت روابط با سایر کشورهای همسایه هستیم.
وی اظهار کرد: اگر دست به دست یکدیگر بدهیم، میتوانیم به مسائل و دغدغههای شما رسیدگی کنیم و از هیچ کوششی برای کاهش سطح نیاز و مطالبات شما دریغ نخواهیم کرد. اگرچه آمریکا راههای دریایی را بسته است، اما از راه زمینی سطح تعامل ما با سایر کشورهای دوست و همسایه بیشتر شده است.