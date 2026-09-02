کابلها برای ما دست تکان میدهند!(نکته)
۱- جنگهای ۱۲ روزه و جنگ رمضان کمترین تردیدی
باقی نگذاشته است که حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و بستن آن به روی کشتیها و شناورهای وابسته به کشورهای متخاصم یکی از کارآمدترین و موثرترین اهرم (بخوانید سلاح) جمهوری اسلامی در تقابل نزدیک به یک سال و چند ماهه کشورمان با آمریکا، رژیم صهیونیستی و سایر متحدان اروپایی و منطقهای آن بوده و هست تا آنجا که امروزه حاکمیت ایران بر یکی از اصلیترین و حیاتیترین گلوگاه اقتصادی جهان، آمریکا و متحدانش را نه فقط به زانو درآورده، بلکه فشار ایران بر این گلوگاه، راه تنفس آنها را مسدود نموده و به خفگی نزدیک کرده است. اهمیت و نقش استراتژیک تنگه هرمز که
رهبر معظم انقلاب با هوشمندی از آن به عنوان
«هدیه الهی» یاد کردهاند به اندازهای است که بسیاری از رسانهها، صاحبنظران و استراتژیستهای بلند آوازه دنیا، حاکمیت بر تنگه هرمز را برای دشمنان ایران اسلامی خطرناکتر از بمب اتمی دانستهاند و اینگونه نیز هست.
۲- تنگه هرمز اما، فقط مسیر عبور کشتیها و شناورهای حامل نفت و گاز و کالای تجاری نیست. این هدیه الهی گنج گرانبهای دیگری در دل خود دارد که بهرهگیری از آن در جنگ تمام عیاری که با آن روبهرو هستیم بارها و به مراتب برای دشمنانمان از مسدود ماندن تنگه هرمز هولناکتر و خطرناکتر است. در عمق آبهای خلیجفارس و تنگه هرمز یکی از شاهراههای فیبر نوری بینالمللی جای گرفته است یعنی همان «ستون فقرات» اینترنت جهانی. شاهراهی که بیشترین ارتباطات اینترنت، تماسهای بینالمللی، تراکنشهای بانکی، سرویسهای ابری (I cloud)، و حتی ارتباطات هوش مصنوعی و دیتاسنترها از همین کابلها عبور میکنند. نزدیک به
۷ سیستم اصلی کابلهای اینترنت جهانی در عمق آبهای خلیجفارس و تنگه هرمز قرار دارند که کمترین خدشه بر آنها میتواند سیستم اینترنتی جهان را مختل کند و بیش از ۸۰ درصد از ارتباطات تجاری، بانکی، نظامی، هوش مصنوعی و.... را از کار بیندازد.
۳- آمریکا و رژیم صهیونیستی و سایر متحدان اروپایی و منطقهای آن بارها نشان دادهاند که در وحشیگری، کشتن و تکهپاره کردن مردم بیگناه، حمله به زیرساختها، بیمارستانها، مدارس، مجالس عروسی، قتلعام کودکان و انواع جنایات هولناک دیگر، در تاریخ بشریت هیچ نمونه دیگری ندارند و به هیچیک از مبانی و اصول اخلاقی و انسانی و یا معاهدات و پروتکلهای بینالمللی کمترین اهمیتی نمیدهند. این جرثومههای فساد و پلیدی در جنگهای ۱۲روزه و جنگ اخیر از هر امکان و اهرمی که به آن دسترسی داشتهاند برای مقابله با ایران اسلامی و مردم شریف آن استفاده کردهاند و به قول امام راحل و آقای شهیدمان، اگر از انجام جنایتی خودداری کردهاند نه به علت ناتوانی بوده است و نه مبانی انسانی و اخلاقی و پروتکلهای بینالمللی.
۴- حالا اگرکلاه خود را که نه، بلکه اگر وجدان و شرف خود را قاضی کنید به این نتیجه قطعی نمیرسید که باید از اهرم عبور کابلهای فیبر نوری بینالمللی برای مقابله با آمریکا و متحدانش استفاده کنیم؟ و آیا حق مسلم ما نیست که برای به زانو درآوردن و قطع نفس این جرثومههای پلیدی مانع عبور کابلهای اینترنتی از عمق آبهای خلیجفارس و تنگه هرمز بشویم؟! این اقدام ضروری میتواند با ایجاد اخلال جدی در کارکرد کابلها و حتی قطع آن تحقق پیدا کند. میفرمایید که این اقدام با مبانی و پروتکلهای بینالمللی در تعارض است و قانونی نیست؟! میپرسیم آیا حمله نظامی به کشورمان، به شهادت رساندن رهبر و مقتدای جهان اسلام، قتلعام مردم و کودکان دبستانی و شرکتکنندگان در مجلس عروسی و ترور دانشمندان و فرماندهان نظامی و... قانونی بوده است؟! میگویید، سایر کشورها نیز آسیب میبینند! میگوئیم؛ مگر جنایات آمریکا و متحدان پلیدش علیه تمام بشریت نیست؟ چرا به مقابله با آن بر نمیخیزند؟! کوتاه سخن آنکه به قول حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام: «رُدَّ الحَجَرَ مِن حَيثُ جاءَكَ، فإنّهُ لا يُرَدُّ الشَّرُّ إلاّ بالشَّرِّ... سنگ را از جايى كه به سوى تو آمده است، به همان جا برگردان؛ زيرا بدى، جز با بدى دفع نمىشود».
۵- و بالاخره این سخن با مسئولان محترم کشورمان و مخصوصاً با ارتش و سپاه سرافراز در میان است؛ خوب نگاه کنید! کابلهای اینترنت جهانی از زیر آبهای تنگه هرمز و خلیج همیشه فارس برایمان دست تکان میدهند و با هزار زبان میگویند؛ چرا نقش ما را در این جنگ فراموش کردهاید؟ ما نیز در این آوردگاه، جانفداهای امام راحل، آقای شهید و امام حاضرمان هستیم.
حسین شریعتمداری