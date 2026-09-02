قبول نداری؟!(گفت و شنود)

گفت: آقای پزشکیان در اجلاس شانگهای گفته است؛ با صراحت می‌گویم چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم بازگردد، ایران هم بلا‌فاصله عمل متقابل خواهد کرد‌(!).

گفتم: ولی ترامپ چند‌بار گفته است که؛ «یادداشت تفاهم با ایران «مُرده» است»، «‌آنچه من امضاء کردم یک تکه کاغذ بود‌»، «تفاهم‌نامه با ایران تمام شده است‌»! و‌...

گفت: آقای قالیباف هم در مصاحبه با مسئول ارتباطات حماس گفته است؛ «‌آمریکایی‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند تا ما تنگه را باز کنیم»!

گفتم: حالا اگر تنگه را باز کردیم و آمریکا بار دیگر دست به حمله زد، چی؟! همه شواهد به وضوح نشان می‌دهند که آمریکا فقط زبان زور را می‌فهمد و به هیچ عهد و پیمان و امضا و تفاهم‌نامه‌ای متعهد نیست!

گفت: سخنگوی وزارت خارجه دولت روحانی هم تفاهم‌نامه را یک سند افتخار نامیده است و در همان حال گفته است؛ «‌برایم سخت است که بگویم ولی حقوق بین‌الملل کاغذ پاره‌ای بیش

نیست...»!

گفتم: آدم مال مردم‌خواری را نزد قاضی بردند. حکم داد او را سوار الاغ کنند و در شهر بگردانند و جار بزنند که او آدم قالتاقی است که قرض می‌گیرد و پس نمی‌دهد. دستور قاضی اجرا شد و شب هنگام، کسی که او را با الاغ خود در شهر گردانده و جار زده بود، از او کرایه الاغش را خواست! یارو گفت؛ حرف مرا قبول نداری، حرف قاضی و حرف خودت را هم قبول نداری که از صبح تا حالا جار می‌زدی و می‌گفتی طلب هیچ‌کس را پس نمی‌دهم؟!