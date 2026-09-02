کیهان و خوانندگان
* آمریکای عهدشکن جنایتکار بار دیگر به کشور عزیزمان تجاوز کرد. این بار باید طوری او را زد که بفهمد حمله به ایران هزینه بسیار بالایی دارد. به اذنالله دست برتر با ماست و خدا با همه کائناتش پشتیبان ما هستند.
شوشتری
* اگر قرن بیستم، قرن هژمونی بود، قرن بیست و یکم، قرن چانهزنی، ائتلافهای متغیر و قدرتهای متکثر خواهد بود. در این قرن، ایران، بیش از هر کشور دیگری نشان داده که در این جهان جدید، بازیگر کوچکی نیست که حذف شود، بلکه معمار بخشی از قواعد جدید است.
قاهری
* قابل توجه اعضای محترم شعام، قانون قرآنی «الْعَیْنُ بِالْعَیْنِ» مربوط به قصاص میباشد، در مورد دفاع اگر احتمال حمله از طرف دشمن بدهید، حق قانونی برخورد دارید و نظر به این که آمریکای جنایتکار بیتردید قصد محو و نابودی انقلاب و جمهوری اسلامی را دارد، باید در حد توان با او برخورد شود و هیچ هراسی به خود راه ندهید که پیروزی از آن جبهه حق است.
بهیاری
* وضعیت تنگه هرمز به خاری در چشم آمریکاییها تبدیل شده است. ترامپ که تصور میکرد ایرانیها نمیتوانند بیش از چند روز تنگه را بسته نگه دارند، در روزها و هفتههای گذشته عملاً در یک دور معیوب گرفتار شده، بهگونهای که نهتنها هر بار تلاشهای او برای بازگرداندن وضع تنگه هرمز به پیش از نهم اسفند ۱۴۰۴ به در بسته میخورد، تقلاهایش باعث میشود که اوضاع بدتر شود.
مرزبان
* چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنای آمریکا، جنگ ترامپ علیه ایران را یکی از بزرگترین رسواییهای سیاست خارجی در تاریخ آمریکا خوانده و گفته است جنگ ترامپ با ایران، یک شکست مطلق و کامل بوده که هیچ پیشرفتی در جهت اهداف اعلامشده نداشته است.
دهنوی
* بیتعهدی ترامپ به توافقات و تفاهمها، کار را به جایی رسانده که نشریه گاردین که نشریه غربی است، نوشته هر مذاکرهای با ترامپ محکوم به شکست است. چرا که آمریکا منافع یکجانبه خود را بر هر چیز ترجیح میدهد و حتی نزدیکترین متحدانش نیز نمیتوانند روی تعهدات واشنگتن حساب باز کنند. این یعنی اینکه ترامپ پیش خود غربیها هم بیآبرو شده است.
طوسیزاده
* باید مراقب باشیم پیروزی را تبدیل به شکست نکنیم. آمریکا که تا دیروز به فکر سرنگونی ایران بود، اکنون تمام بحثش تبدیل به باز شدن تنگه هرمز شده است. منکر گرانی در این شرایط جنگی نیستیم، ولی هجمههای تبلیغاتی و جوسازی آمریکاییها نیز بی تاثیر نیست.
پورامجد
* طرح فشار اقتصادی که ترامپ از آن سخن میگوید صرفاً بر مبنای طراحی تیم رسانهای او در راستای کمپین افزایش فشار روانی بر مردم ایران است. آمریکا در عمل، هر کاری توانسته علیه مردم ایران انجام داده. او همواره تلاش میکند پیامهای پشتپرده خود را که ناشی از استیصال او در میدان نبرد است، با طرحهای عملیات روانی در رسانهها جبران نماید.
بیرقی
* ایران دارای ۱۵ همسایه با حدود ۶ هزار کیلومتر مرز زمینی و نزدیک به ۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی است که بخش عمدهای از آن در اختیار مردم در دو سوی مرز میباشد. فلذا محاصره دریایی و تحریمها نمیتوانند مانعی برای اهداف ایران در پیشرفت و توسعه باشند.
فتوت
* وزارت جنگ آمریکا چند روز قبل، پایگاه داده تلفات جنگی را بهروزرسانی و بیش از ۵۰ مورد جدید از نیروهای زخمی را به آمار تلفات اضافه کرد. بیجهت نیست رسانههای دموکرات آمریکا هم از کتمان آمار و سانسور تلفات واقعی ارتش آمریکا در جنگ علیه ایران انتقاد میکنند.
شوریده
* امارات متحده عربی اعلام کرده که روابط اقتصادی خود با ایران را قطع کرده است. اما جالب آنکه روابط ایران و امارات از ابتدای جنگ اقتصادی دچار چالشهای جدی بوده و عملاً در پایینترین سطح ممکن دنبال میشود. این کشورکها هم از اربابان خود یاد گرفتهاند با اسلحه بیخشاب شلیک کنند!.
عقیلی
* آقای پزشکیان میگوید؛ «دولت را با ناترازیهای زیادی تحویل گرفتیم که همه لبۀ پرتگاه بودند»! اما امت مبعوث شده، خاطرشان هست در زمان دولت آقای روحانی روزانه نزدیک به ۷۰۰ نفر به خاطر کرونا از دنیا میرفتند و آقای روحانی میگفت به خاطر تحریم به ما واکسن نمیدهند. اما شهید رئیسی در کمتر از یک ماه آنقدر واکسن وارد کرد که مرگومیر کرونا را صفر کرد.
نیکنام
* بر اساس نظرسنجی مشترک نشریه اکونومیست و مؤسسه یوگاو، میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ به ۳۳ درصد کاهش یافته که کمترین سطح ثبتشده در هر دو دوره ریاستجمهوری اوست. بر اساس این نظرسنجی، ۶۲ درصد آمریکاییها از عملکرد ترامپ ناراضی هستند و ۵۰ درصد بهشدت ناراضیاند. تحلیلگران سیاسی، جنگ با ایران و قیمت بالای بنزین را از عوامل اصلی نارضایتی فزاینده مردم آمریکا از ترامپ میدانند.
جلالوند
* یکی از مهمترین تلاش دشمن برای رخنه فرهنگی، سرمایهگذاری برای گسترش فرهنگ بیحجابی و حیازدایی است. رد پای این سرمایهگذاری را میتوان در انبوه شبکههای ماهوارهای فارسیزبان رایگان مروج فرهنگ بیحیایی و بیحجابی، اینستاگرام و انواع شبکههای اجتماعی رهاشده، نفوذ در سینمای خانگی و سالنی و تولیدات رسانهای جهتدار، دید. مسئولان امر به فوریت باید کاری انجام دهند.
محرمی
* از وزیر علوم درخواست میشود با مسئولان متخلف، که در جلسهای طولانی و غیررسمی با برخی از اعضای چند شورای صنفی دانشجویی که در آن تعدادی از دانشجویان دختر بدون رعایت حجاب شرعی حاضر شدند که یک اقدام هنجارشکنانه و مذموم است، برخورد قاطع و بازدارنده بنمایید.
کماسی
* مگر ما صنایع موشکی و هستهای را رایگان و بیهزینه به دست آوردهایم که بعضیها این روزها حرف مفت میزنند که اینها را کنار بگذاریم؟!
وفایی قم
* با گذشت شش ماه از جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران اسلامی و نبودن هیچ چشماندازی از زمان و چگونگی پایان آن، عملاً ترامپ، آمریکا و جهان را به جنگی فرسایشی و بینتیجه گرفتار ساخته است و طرح مشخصی هم برای برونرفت از آن ندارد.
علیدادی
* فولاد خوزستان، تنها ۳۵ روز پس از حمله دشمن توانست به ۶۶ درصد ظرفیت تولید خود بازگردد. رکوردی که حاصل تلاش شبانهروزی کارکنان و سرعت در عملیات بازسازی بود. این رکوردشکنی فولادیها که دشمن را ناراحت و دوستان را خوشحال کرده، جای تقدیر و تشکر دارد. از طریق این ستون مردمی به همه نیروهایی که این رکورد را شکسته و پرچم ایران، کشور عزیزمان را بالا نگه داشتهاند، خداقوت و دستمریزاد عرض میکنیم.
طزری