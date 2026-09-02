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کد خبر: ۳۳۷۲۳۴
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۱
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لعنت بر کسانی که راه نیکی کردن را در جامعه می‌بندند!

امام صادق(ع) می‌فرماید: خدا لعنت کند کسانی را که راه نیکی کردن را می‌بندند، یعنی کسی که به وی خوبی می‌شود، اما او ناسپاسی می‌کند و در نتیجه نیکوکار را از نیکی کردن به دیگران باز می‌دارد.(1) 
همچنین آن حضرت می‌فرماید: «کسی که برای حاجتی نزد من می‌آید، از بیم اینکه نکند حاجت او از طریق دیگری برآورده شود، زودتر اقدام می‌کنم، و نیاز وی را برآورده می‌کنم، تا این توفیق نصیب من گردد.»(2)
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1- الاختصاص، ص 241
2- بحارالانوار، ج 73، ص 339

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