مشهد- خبرنگار کیهان:

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بحث اصلی با دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور در حوزه دارو این است که گرانی دارو با افزایش پوشش بیمه‌ای همراه باشد تا فشاری از این بابت به مردم وارد نشود.

به گزارش ایرنا، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه افتتاح ۳۳ طرح بهداشتی و درمانی در خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: امید است در هفته پیش‌رو با رئیس‌جمهور، مسئولان بیمه و سازمان برنامه و بودجه جلسه‌ای داشته باشیم تا پوشش بیمه را در حوزه دارو افزایش دهیم. وی بیان کرد: کمبود دارو از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون بیشتر از قبل جنگ نبوده و این موضوع با اعداد و رقم و در سامانه‌ها ثبت شده است، درحالی که اکنون حتی کمبود داروهای اساسی از ابتدای جنگ کمتر است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: بحث گرانی دارو طبیعی است، چراکه اکنون با تورم در حمل‌ونقل و مواد اولیه دارویی مواجه هستیم که منجر به گرانی دارو شده است.

وی با اشاره به ادعای دروغ آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه «دارو تحریم نیست» اظهار کرد: وقتی شما حمل‌ونقل را تحریم می‌کنید و اجازه پرواز نمی‌دهید و یا اجازه ورود کشتی به ایران نمی‌دهید، به طور یقین ایران را در این زمینه تحریم کرده‌اید.

ظفرقندی تاکید کرد: با این حال مشکل کمبود دارو نداریم و سعی می‌کنیم از راه‌های دیگری دارو را وارد کنیم اما قیمت آن مشمول مسائلی مانند حمل‌ونقل، تورم و حتی مواد جانبی قرار می‌گیرد.

وزیر بهداشت ادامه داد: مثلا دارو نیاز به پوشش آلومینیوم دارد یا پروپیلن (پی‌پی) که از محصولات پتروشیمی است در بسته‌بندی دارو مصرف دارد، وقتی آلومینیوم یا محصولات پتروشیمی افزایش شدید قیمت پیدا می‌کند، طبیعتا دارو نیز به‌واسطه این افزایش قیمت دچار افزایش می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم بیش از ۲۰۰ بیمارستان آسیب دید و ۳۰۰ آمبولانس نیز تخریب شد و مراکز بهداشتی زیادی نیز آسیب دیدند و از طرفی برخی کارخانه‌های دارویی نیز آسیب دیدند.

ظفرقندی گفت: به لطف خدا و همت و عزم دولت، در قبال حملات وحشیانه دشمن از وظائف خود در برابر مردم کوتاه نمی‌آییم بنابراین به زودی همه این خسارات و تخریب‌ها جبران و بازسازی می‌شود.