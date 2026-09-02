سی و یکمین دوره جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان برگزار میشود
همدان- خبرنگار کیهان:
تفاهمنامه همکاری برگزاری سی و یکمین دوره جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با حضور مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمیدرضا حاجی بابایی نائبرئیس مجلس شورای اسلامی، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان به امضا رسید.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه با تاکید بر اینکه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان یکی از مهمترین رویدادهای هنری کشور است، اظهار کرد: یکی از ویژگیهای رویدادهای مهم هنری هم گستره آن در سطح ملی و بینالمللی است و هم سنوات برگزاری پیوسته آن، که جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از این ویژگی مهم برخوردار است.
شفیعی برگزاری این رویداد در همدان را زمینهساز توسعه زیرساختهای تخصصی تئاتر دانست و گفت: انتظار میرود از اعتبارات استانی یک بند تخصصی با نام جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اختصاص یابد تا بتوانیم در کنار برگزاری جشنواره، شاهد افزایش زیرساختهای تئاتر استان به این بهانه باشیم که البته این موضوع از مهمترین الزامات ایجاد دبیرخانه دائمی رویداد در همدان است.
استاندار همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره در همدان به مطالبهای عمومی مبدل شده است، گفت: در سی دوره جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، همدان ۲۵ دوره میزبان این جشنواره بوده و به نوعی هم مردم همدان به میزبانی از این رویداد عادت دارند و هم خود جشنواره به نام همدان شناخته میشود.
ملانوری شمسی افزود: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، جدا از اینکه نشاط اجتماعی در سطح استان ایجاد میکند، قطعاً در حوزههای فرهنگی و آموزشی نیز تأثیراتی خواهد داشت و این تحرک، به ویژه در میان نوجوانان و جوانان، میتواند به تقویت پایههای فرهنگ و هنر در استان منجر شود.