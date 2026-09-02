رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: امسال بالاترین میزان قبولی دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی در مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی رقم خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد حسینی در مراسم افتتاح پویش «همه حاضر» با هدف حمایت از تحصیل دانش‌آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی، با اشاره به نقش آموزش در توانمندسازی و کاهش فقر، اظهار داشت: امروز یکی از مهم‌ترین چرخش‌های سازمان بهزیستی حرکت از یارانه‌پردازی به سمت توانمندسازی و فرصت‌آفرینی و همچنین گذار از تکیه صرف بر منابع دولتی به توسعه مشارکت‌های اجتماعی است.

حسینی با اشاره به اینکه ۲۴۲ هزار دانش‌آموز از خدمات سازمان بهزیستی استفاده می‌کنند، افزود: سال گذشته سه هزار و ۱۵۵ کودک کار که از تحصیل بازمانده بودند به مدرسه بازگشتند و در حال حاضر دو هزار و ۸۰۸ بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند که برنامه ما این است تا پایان سال همه آنها را به مدرسه بازگردانیم.

وی ادامه داد: هیچ‌کس نباید از سپهر آموزش بازبماند و برای دانش‌آموزانی که به مدرسه بازمی‌گردند، حمایت‌های تحصیلی از جمله کمک‌هزینه ماهانه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی گفت: پنج هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز تحت پوشش سازمان در زمره نخبگان دانش‌آموزی قرار دارند و در کنکور سال گذشته نیز ۷۰ نفر از دانش‌آموزان تحت پوشش موفق به کسب رتبه‌های یک و دورقمی شدند. امسال بالاترین میزان قبولی دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی در مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی رقم خورد و ۱۶۹ نفر از این دانش‌آموزان در این مدارس پذیرفته شدند.

رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه حمایت تحصیلی نباید صرفاً به پرداخت کمک‌هزینه محدود شود، بیان داشت: کشف استعداد، آموزش مهارت و ایجاد مسیر برای استقلال اقتصادی و اجتماعی فرزندان، بخش مهمی از سیاست‌های جدید سازمان است.

اجرای طرح استعدادیابی و مهارت‌آموزی برای ۳۰ هزار دانش‌آموز

حسینی از اجرای طرح غربالگری، استعدادیابی و مهارت‌آموزی برای ۳۰ هزار دانش‌آموز خبر داد و گفت: در این طرح ویژگی‌های شخصیتی، استعداد تحصیلی و علایق و رغبت‌های شغلی دانش‌آموزان بررسی می‌شود تا مسیر آموزشی و مهارتی آنان متناسب با ظرفیت‌هایشان طراحی شود. بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز امسال آموزش‌های مهارت نرم و فنی و حرفه‌ای دریافت کرده‌اند و ۴۰ هزار نفر نیز در مسیر آماده‌سازی شغلی برای دستیابی به اشتغال پایدار قرار گرفته‌اند.